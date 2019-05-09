Несмешные деньги: что погубило «Мани Фанни Онлайн»

ЦБ нашел нарушения в отчетности «Мани Фанни Онлайн» и запретил выдавать займы Фото: londondeposit/Depositphotos.com

ЦБ исключил из реестра МФО компанию «Мани Фанни Онлайн». Еще в начале года агентство «Эксперт РА» оценивало портфель микрозаймов компании в 1 млрд рублей. Что потопило 13-ю по размерам активов МФО и на что могут рассчитывать инвесторы?

8 мая Банк России запретил «Мани Фанни Онлайн» выдавать займы, исключив организацию из реестра МФО за несоблюдение профильного закона (№ 151-ФЗ) и нормативов. Как сообщается в пресс-релизе регулятора, начиная с сентября 2018 года компания нарушала методику расчета капитала, в течение шести месяцев не выполнялся норматив достаточности собственных средств, а с декабря фиксировались проблемы с ликвидностью.

По информации газеты «Коммерсант», по состоянию на 1 апреля текущего года среди инвесторов «Мани Фанни Онлайн» было порядка 200 физлиц и 20 индивидуальных предпринимателей. Объем привлеченных средств на ту же дату составлял около 770 млн рублей. Источник Банки.ру в «Мани Фанни Онлайн» оценивает объем обязательств в 820 млн рублей.

В конце 2018 года на счетах «Мани Фанни Онлайн» хранилось 342,6 млн рублей свободных средств. За год компания получила чистую прибыль в 162,2 млн рублей против убытка в 2017 году. На первый взгляд, по итогам 2018 года МФО не испытывала проблем с капиталом. Однако показатели «Мани Фанни Онлайн» сильно меняются от квартала к кварталу, так что в отчетности за I квартал 2019 года (пока не опубликована) картина может быть совсем иной, говорит аналитик Банки.ру Вадим Тихонов.

Какими бы ни были показатели за I квартал, они вызвали вопросы у ЦБ. Банк России уже уличил «Мани Фанни Онлайн» в подаче недостоверной отчетности. Заявленные данные о размере резервов на возможные потери были ниже реальных более чем на 20%, следует из комментария регулятора.

Гендиректор «Мани Фанни Онлайн» Александр Шустов отказался давать комментарии для этой публикации. В СРО «МиР», куда до 8 мая входила «Мани Фанни Онлайн», сообщили, что организации не известно о нарушении нормативов. Но это может быть связано с техническими факторами — система автоматического сбора и обработки отчетности пока работает в пилотном режиме, пояснил председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. В ЦБ не ответили на запрос Банки.ру.

Нервы сдали



Сообщения о проблемах с выплатами средств, переданных по договорам займа МФК «Мани Фанни Онлайн», появились на форуме Банки.ру в апреле. Сначала это были единичные жалобы на невозможность получить деньги при досрочном расторжении договора. Представители компании поясняли, что обязанность вернуть средства инвесторам возникает у МФК только по истечении срока договора, а досрочные выплаты — всего лишь право организации и сейчас они не являются приоритетными в условиях оттока средств клиентов. В этом есть некоторое лукавство, считает адвокат Анна Асанова. «Часто бывает, что недобросовестные стороны специально указывают в своих договорах, что отсутствие, например, выплат не является существенным нарушением договора, но это совсем не означает, что инвестор не может оспорить этот пункт в судебном порядке и доказать обратное», — поясняет эксперт. По ее словам, инвесторы уже тогда могли заручиться статьей 450 Гражданского кодекса и требовать расторжения договора через суд.

Нервозности добавило и обсуждение выхода Александра Шустова из президиума профильной саморегулируемой организации «МиР». В СРО «МиР» Банки.ру поясняли, что бизнесмен принял такое решение добровольно 22 апреля.

Из-за неопределенности с выплатами инвесторы «Мани Фанни Онлайн» создали чат в WhatsApp для обмена информацией. В переписке некоторые клиенты сообщали о своевременном получении процентов и стабильной работе офисов. Данных о том, платит ли МФК по истекшим договорам, не приводилось. По словам инвесторов, сотрудники «Мани Фанни Онлайн» обещали им возобновить расчеты после майских праздников. Корреспондент Банки.ру связался с клиентом, чье соглашение с организацией истекло 24 апреля. В тот день он получил проценты, но до сих пор не дождался возврата тела займа.

Инвесторы или гробовщики?

На протяжении прошлого месяца клиенты «Мани Фанни Онлайн» требовали от Шустова объяснений. 25 апреля он сообщил о фактической приостановке деятельности компании из-за набега клиентов. «Как только началось нагнетение паники вокруг ее имени и репутации, у «Мани Фанни Онлайн» стали возникать сложности, которые в первую очередь коснулись самих зачинателей интриг. Резкий и мощный отток инвестиций вынудил компанию на данный момент приостановить свою реальную работу, которая приносила весомую прибыль, для того, чтобы урегулировать ситуацию и устранить негативный фон», — писал бизнесмен (орфография и пунктуация автора сохранены). Он призывал клиентов прекратить «ненужные интриги и обсуждения». (Письмо Шустова есть в распоряжении Банки.ру.)

Одной из причин нервозности клиентов Шустов также называл ухудшение ситуации на рынке микрофинансирования в целом — крах МФК «Домашние деньги» и других организаций. Впрочем, не все участники рынка разделяют эту точку зрения.



Отток или приток?

В августе 2018 года Банк России исключил одну из крупнейших компаний «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций за множественные нарушения. До этого компания допустила дефолт по облигациям на 1,25 млрд рублей. Всего за последние полтора года рынок покинули десять игроков с обязательствами более 16 млрд рублей. Согласно реестру Банка России, 8 мая в нем состояло 50 МФК, которые имеют право на привлечение средств физлиц и 1 934 МКК, у которых такой возможности нет.

Минимально допустимая сумма инвестиций в МФО сейчас составляет 1,5 млн рублей. По словам гендиректора финансовой группы TWINO в России Ашота Торосяна, средний чек вложений достигает 3,5 млн рублей, хотя еще год назад был выше — 4,5 млн. Но рынок остается привлекательным, считает эксперт. «Есть интерес как юридических, так и физических лиц. По нашим оценкам, по итогам 2018 года объем инвестиций физических лиц в сектор увеличился на 10—15%, а общий объем составил 10—15 миллиардов рублей», — отмечает Торосян.

«Наша компания вышла на рынок частных инвестиций в феврале прошлого года с тем, чтобы диверсифицировать источники фондирования, — рассказывает генеральный директор МФК «МигКредит» Олег Гришин. — Я бы не сказал, что за это время ситуация с инвесторами как-то заметно изменилась. Более того, статистика регулятора показывает, что в целом по сегменту МФО идет прирост частных инвесторов».

Действительно, по данным ЦБ, количество граждан, которые вкладывали деньги в микрофинансовые организации, выросло. На 1 октября 2018 года насчитывалось 9 600 инвесторов в МФО, за год их число увеличилось втрое. При этом объем вложений за три квартала прошлого года составил 12,7 млрд рублей, сократившись на 1,4%.

Правда, в начале этого года ситуация ухудшилась, считает генеральный директор MoneyMan Ирина Хорошко. «По сравнению с первым кварталом 2018 года количество новых инвесторов на рынке сократилось в несколько раз. На фоне негативной информации инвесторы опасаются идти в МФО», —говорит собеседница Банки.ру. Инвесторы, которые остаются на рынке, предпочитают крупные компании со стабильным положением. «Можно сказать, что конкуренция в МФО развернулась не за новых инвесторов, а за тех, которые уже вложились в ту или иную компанию», — объясняет гендиректор MoneyMan.

Говорить об устойчивом оттоке инвесторов в МФО пока нельзя, полагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Он обращает внимание на происхождение привлеченных средств. «В целом на рынке МФО привлечено средств физлиц чуть менее 21 миллиарда рублей на 1 октября 2018 года (кварталом ранее было свыше 26 миллиардов рублей), однако необходимо отметить, что примерно половина этих средств привлечена от собственников. Изменения могли быть связаны с конвертацией привлеченных от связанных сторон средств в капитал, у отдельных компаний фондирование частично замещалось облигациями, поэтому говорить об устойчивой тенденции оттока инвесторов пока не приходится», — констатирует Уклеин.

Отчетность «Мани Фанни Онлайн» отчасти отражает проблему с привлечением средств инвесторов, говорит аналитик Банки.ру Вадим Тихонов. «Можно отметить почти десятикратно выросшие по сравнению с 2017 годом полученные проценты от основной операционной деятельности, в то же время и почти в тех же объемах выросли убытки от погашения привлеченных кредитов и займов. Вполне возможно, что в этих цифрах отражается отток средств инвесторов», — заключает эксперт.

Что делать инвесторам?

Исключение из реестра не означает автоматического прекращения деятельности — компания не ликвидируется, хотя и теряет статус МФО. Организация по-прежнему может требовать от своих заемщиков возврата денежных средств, однако не вправе выдавать займы населению, поясняет юрист компании «Глазунов и Семенов» Вадим Паутов. Правда, прекращение микрофинансовой деятельности неизбежно отражается на расчетах с инвесторами. «Указанные обстоятельства, несомненно, повлияют на платежеспособность МФО перед своими заимодавцами, которыми и являются инвесторы, так как основная прибыль МФО заключалась в получении процентов от выданных займов», — добавляет юрист.

После решения Банка России у «Мани Фанни Онлайн» есть 15 рабочих дней, чтобы урегулировать ситуацию с инвесторами — физлицами и ИП, которые не являются учредителями компании. Расчеты с ними могут вестись за счет собственного капитала или страхового покрытия. Инвестиции в МФО не страхуются государством подобно банковским вкладам, но микрофинансовые организации нередко предлагают инвесторам защиту от таких рисков. Корреспондент Банки.ру ознакомился с договором займа, который был заключен с «Мани Фанни Онлайн» осенью прошлого года, там не упоминалось о страховании рисков. Инвестор, заключивший соглашение, утверждает, что не имеет страховки.

Если к началу июля «Мани Фанни Онлайн» не рассчитается с инвесторами, Банк России может подать в арбитражный суд заявление на банкротство компании, и кредиторы смогут встать в очередь за выплатами — подать в арбитраж заявление на включение в реестр требований кредиторов. В первую очередь попадут физлица, вложившие от 1,5 млн до 3 млн рублей. Те граждане, кто дал компании взаймы свыше 3 млн, окажутся среди кредиторов третьей очереди вместе с индивидуальными предпринимателями.

Даже в случае банкротства высок риск, что инвесторы «Мани Фанни Онлайн» не получат своих денег назад, предупреждает заместитель председателя коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев. «Исключение из государственного реестра уже означает значительные финансовые проблемы компании, а значит, даже кредиторы, выигравшие суды, реально свои деньги обратно могут и не получить», — констатирует юрист.

Юлия КОШКИНА, Анна ПОНОМАРЕВА, Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru