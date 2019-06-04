Кредит не отоварился

Спасение от кредита за несуществующий товар в руках самого заемщика Фото: Banki.ru

Ситуации, когда клиент берет кредит на покупку товара, но по какой-либо причине этот товар не получает, не редкость. Долг перед банком при этом остается, а вместе с ним и просрочка и испорченная кредитная история. Кто виноват, как себя вести и нужно ли платить по такому кредиту?



В апреле пользователь Банки.ру под ником Railnur оформил онлайн-кредит в HomeCredit на покупку телефона в магазине «М.Видео». «При получении товара магазин отказал мне в его выдаче в связи повреждением паспорта. Заказ был отменен, на стойке кредитования мне сказали, что кредит будет аннулирован. Прошло уже 2 месяца, но кредит так и не был отменен. Звонки и письма в поддержку не особо помогают», — писал Railnur в конце мая в «Народном рейтинге» Банки.ру. (Здесь и далее сохранена орфография и пунктуация авторов отзывов.)

«15 марта я оформила кредит на товар, который не смогла получить по технической причине магазина. Я оставила заявку на аннулирование кредита в мобильном приложении», — рассказывала пользователь Ag.Shulgina. Процесс аннулирования затянулся на месяц, и по кредиту списали ежемесячный платеж.

Подобная ситуация — когда кредит есть, а товара нет — может сложиться по множеству разных причин. Товара не оказалось в наличии, он был утерян или поврежден при доставке, его пришлось вернуть из-за брака, произошла ошибка при оформлении договора купли-продажи и т. д. А кредитный договор уже заключен, и он действует. По долгу начисляются проценты, и если не платить, то накапливается просрочка, начинаются звонки из банка, а затем и от коллекторов.

Кто виноват?

При покупке товара в кредит заключаются два договора: кредитный — с банком, купли-продажи — с продавцом. При этом банк и продавец вообще могут не быть связаны друг с другом. Поэтому неисполнение продавцом своих обязательств по договору не отменяет обязательств заемщика перед кредитной организацией.

«В целом описанная ситуация — это риск клиента. Аналогичное положение может возникнуть и при расчете наличными денежными средствами, когда продавец товара/услуги не выполнит своих обязательств в рамках соответствующего договора, при этом клиент произведет оплату», — отмечает директор департамента потребительского кредитования в точках продаж Русфинанс Банка Александр Воронин.

Поскольку продавец не выступает стороной в кредитном договоре, то и инициировать его аннулирование он не может. «Банк в данном случае в расторжении договора не заинтересован, так как необходимость платить по кредитному договору никак не привязана к получению товара покупателем», — обращает внимание гендиректор юридической компании «Глазунов и Семенов» Валерий Глазунов. Получается, покупатель — единственное заинтересованное лицо, и инициировать расторжение договора должен он сам.

Что делать?

Пока кредитный договор не аннулирован, покупатель остается заемщиком банка и должен вносить платежи до урегулирования ситуации. Иначе будет расти просрочка, что чревато испорченной кредитной историей и передачей долга коллекторам.

Некоторые банки могут аннулировать кредитный договор автоматически, если продавец выдачу товара не подтвердил. «Тем не менее клиент должен убедиться в том, что это (аннулирование договора. — Прим. ред.) произошло <…>. Операция оформления кредита и операция перечисления денег в счет оплаты товара — это разные операции. И несмотря на то, что оплата не произошла, кредит был выдан и денежные средства находятся на счете клиента», — констатирует заместитель председателя правления ОТП Банка Александр Васильев.

В случае неполучения товара или срыва сроков доставки, а также при возврате или обмене покупки ждать, что банк автоматически расторгнет ваш кредитный договор, не стоит, считает руководитель департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина. Если покупатель уже оплатил товар за счет кредитных средств, но по каким-то причинам его не получил, он может обратиться в магазин с уведомлением об отказе от договора купли-продажи на основании пункта 1 статьи 463 ГК РФ и потребовать у продавца погасить задолженность по кредитному договору перед банком и компенсировать оплату процентов по кредиту. Затем с копией этого документа заемщику нужно обратиться в банк с заявлением о расторжении кредитного договора, добавляет Ручкина.

Если продавец отказывается вернуть сумму с уплаченными по кредиту процентами, покупатель может подать судебный иск. В требования можно включить как цену товара и уплаченные проценты, так и моральный вред — ущерб кредитной истории и репутации, добавляет Валерий Глазунов.

В случае с Railnur и Ag.Shulgina все закончилось относительно благополучно. Договор банк аннулировал и кредитную историю поправил. Однако подобные истории повторяются и будут повторяться, потому что продавец не несет ответственности за кредит, взятый покупателем, а банку инициировать расторжение договора нет резона.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru

