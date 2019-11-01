​Гонка за процентом: облигации против вкладов

Резкое снижение ключевой ставки в октябре ударило по доходности облигаций, однако вложения в них все равно выгоднее депозитов. Продолжаем следить за инструментами с фиксированным доходом.
Облигации приносят все меньшую доходность инвесторам. Октябрьское снижение ставки ЦБ сразу на 0,5 процентного пункта подняло индекс гособлигаций RGBITR к историческому максимуму: сейчас его доходность упала до 6,36%. Еще в январе доходность госбондов была на 1—1,75 п. п. выше в зависимости от дюрации. Для инвесторов, которые приобрели облигации в прошлом году или начале этого, есть повод для радости: помимо хороших ставок, они успели получить еще и купоны. По расчетам главного аналитика компании «Регион» Александра Ермака, в среднем цены на гособлигации за девять месяцев выросли на 6,74%, причем долгосрочные выпуски ОФЗ подорожали на 11,75—12,15%. Таким образом, их владельцы получили дополнительную прибыль, более чем сопоставимую с купонными выплатами.
За это время регулятор снижал ключевую ставку четыре раза: в июне, июле, сентябре и октябре. Судя по риторике представителей ЦБ, решение об очередном снижении ставки может быть принято уже на следующем заседании совета директоров — 13 декабря. «Мы сейчас видим, что тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали», — говорила в начале октября его глава Эльвира Набиуллина.
Для долгового рынка это означает, что цены на облигации продолжат расти, а доходность, соответственно, снижаться. Аналитики, опрошенные Банки.ру, закладывают рост цен на ОФЗ на уровне 0,5—1 п. п., а в корпоративном секторе стоимость бумаг может подрасти еще больше — до 1,5 п. п. к текущему уровню. «Портфель ОФЗ, обладающий минимальным кредитным риском, при дюрации три года может принести в течение 12 месяцев до 8% годовых за счет будущих снижений ставки ЦБ», — говорит управляющий активами УК «Система Капитал» Антон Костин.
Традиционно стоимость долгосрочных облигаций будет расти более высокими темпами. При этом риск санкций и слухи о приближающемся экономическом кризисе не оказывают особого давления на рынок рублевого долга. Поэтому, например, бумаги с погашением через десять лет и больше торгуются со сравнительно небольшой премией. Например, доходность выпуска ОФЗ 26221 с погашением в марте 2033 года всего на 0,3 п. п. выше индекса.
Поддержку облигациям оказывают нерезиденты. По данным ЦБ, в сентябре их доля в ОФЗ снова приблизилась к 30%. На последних аукционах Минфина спрос явно был в сторону более длинных выпусков. Например, бонды с погашением в 2025 году были размещены с переподпиской в 1,5 раза, тогда как спрос на десятилетние ОФЗ в 2,5 раза перекрыл предложение. Это в том числе связано и с ожиданиями инвесторов относительно роста цен на облигации. «Снижение ставки на длинном горизонте сильнее отразится на доходности по длинным ОФЗ, нежели по коротким», — написал в комментарии начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
Однако и без роста цен облигации могут принести доходности больше, чем вклады в крупных банках. В начале февраля Банки.ру оценивал доходность некоторых облигаций крупных компаний. Тогда вложиться в короткие бумаги банков или компаний с госучастием можно было под 9—10%. А в марте мы также сравнивали доходность вкладов и облигаций крупнейших банков.
С тех пор картина немного изменилась. Если полгода назад доходность коротких банковских бондов была в среднем на уровне 7,7—8,5%, то сейчас ставки находятся в пределах 7—7,3%. У некоторых банков доходность облигаций превышает депозитную не более чем на 0,5—1 п. п., однако в целом даже инвестиции в короткие облигации выглядят более интересными. Тем более в ситуации, когда стоит ожидать дальнейшего снижения доходности вкладов. «Снижение процентных ставок — очевидный пример ситуации, в которой доходность у владельца облигации растет, а доходность у вкладчика снижается. Именно в такие периоды облигации являются наиболее привлекательными по сравнению с депозитами», — комментирует Костин.
Доходность облигаций топ-10 крупнейших банков со сроком погашения до 2022 года*
|
Облигация
|
Доходность, %
|
Дата погашения
|
Банк
|
Максимальная ставка по вкладу, %
|
ГПБ БО23
|
7,71
|
Февраль-2020
|
6,6
|
Совком БО3
|
7,36
|
Июль-2021
|
6
|
ГПБ БО14
|
7,33
|
Сентябрь-2020
|
6,6
|
ВТБ Б1-18
|
7,21
|
Июнь-2020
|
6,12
|
Альфа Б2Р4
|
7,2
|
Июнь-2021
|
6,22
|
МКБ БО-09
|
6,98
|
Март-2020
|
6,7
|
СбербБО37
|
6,96
|
Сентябрь-2021
|
5,75
|
Альфа Б2Р2
|
6,92
|
Ноябрь-2021
|
6,22
|
Росбанк 2Р5
|
6,64
|
Апрель-2021
|
6,5
|
РСХБ10
|
6,26
|
Январь-2020
|
6,7
Источники: Московская биржа, портал Banki.ru
* Данные на 31 октября 2019 года, без учета накопительных счетов и спецпредложений банков.
Однако в корпоративном секторе инвестор может найти доходности даже более 8% годовых, причем у компаний из первого котировального списка. Например, бумаги ГТЛК с погашением в 2031 году дадут доходность 8,99%, а более короткие бонды компании торгуются под 7,79%. Облигации другой госкомпании — «Роснефти» торгуются с доходностью 7,45% (погашение в мае 2023 года), а более длинные бонды — до 8,03%. «Сейчас можно составить портфель из качественных корпоративных бумаг с доходностью 7,5—8%. Плюс за счет некоторой недооцененности можно рассчитывать и на рост цен», — говорит портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.
Кроме того, есть компании (хотя их все меньше), бумаги которых, как считают аналитики, еще недооценены рынком. Они могут дать доходность до 10—11%. Александр Ермак из «Региона» рекомендует присмотреться к бумагам нескольких таких компаний.
|
Облигация
|
Доходность, %
|
Дата погашения/оферты
|
Компания
|
ТКХ Б-П1
|
8,33
|
Октябрь-2021
|
«ТрансКомплектХолдинг»
|
АЗБУКА ВК П1
|
8,86
|
Июнь-2022
|
«Азбука Вкуса»
|
СэтлГр Б1P2
|
8,51
|
Январь-2023
|
«Сэтл Групп»
|
Атомстр 01
|
9,51
|
Сентябрь-2021
|
«Атомстройкомплекс-Строительство»
|
КЕБ БО1Р03
|
8,45
|
Октябрь-2022
|
Кредит Европа Банк
|
МОСТРЕСТ 7
|
8,36
|
Июль-2022
|
Мостотрест
Источник: БК «Регион»
Если ЦБ продолжит снижать ставку (по некоторым оценкам, к концу 2020 года она может упасть до 5—5,25%), цены на облигации продолжат свое восхождение. Тем более что, как ожидают эксперты, выбор бумаг в корпоративном секторе в ближайшее время будет только расти. Об этом говорит инвестиционный консультант «БКС Премьер» Ян Мельничук. «При низких ставках мы можем увидеть большое количество новых выпусков корпоративных облигаций», — уверен он.
Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru