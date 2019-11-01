​Гонка за процентом: облигации против вкладов

Резкое снижение ключевой ставки в октябре ударило по доходности облигаций, однако вложения в них все равно выгоднее депозитов. Продолжаем следить за инструментами с фиксированным доходом.

Облигации приносят все меньшую доходность инвесторам. Октябрьское снижение ставки ЦБ сразу на 0,5 процентного пункта подняло индекс гособлигаций RGBITR к историческому максимуму: сейчас его доходность упала до 6,36%. Еще в январе доходность госбондов была на 1—1,75 п. п. выше в зависимости от дюрации. Для инвесторов, которые приобрели облигации в прошлом году или начале этого, есть повод для радости: помимо хороших ставок, они успели получить еще и купоны. По расчетам главного аналитика компании «Регион» Александра Ермака, в среднем цены на гособлигации за девять месяцев выросли на 6,74%, причем долгосрочные выпуски ОФЗ подорожали на 11,75—12,15%. Таким образом, их владельцы получили дополнительную прибыль, более чем сопоставимую с купонными выплатами.

За это время регулятор снижал ключевую ставку четыре раза: в июне, июле, сентябре и октябре. Судя по риторике представителей ЦБ, решение об очередном снижении ставки может быть принято уже на следующем заседании совета директоров — 13 декабря. «Мы сейчас видим, что тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали», — говорила в начале октября его глава Эльвира Набиуллина.

Для долгового рынка это означает, что цены на облигации продолжат расти, а доходность, соответственно, снижаться. Аналитики, опрошенные Банки.ру, закладывают рост цен на ОФЗ на уровне 0,5—1 п. п., а в корпоративном секторе стоимость бумаг может подрасти еще больше — до 1,5 п. п. к текущему уровню. «Портфель ОФЗ, обладающий минимальным кредитным риском, при дюрации три года может принести в течение 12 месяцев до 8% годовых за счет будущих снижений ставки ЦБ», — говорит управляющий активами УК «Система Капитал» Антон Костин.

Традиционно стоимость долгосрочных облигаций будет расти более высокими темпами. При этом риск санкций и слухи о приближающемся экономическом кризисе не оказывают особого давления на рынок рублевого долга. Поэтому, например, бумаги с погашением через десять лет и больше торгуются со сравнительно небольшой премией. Например, доходность выпуска ОФЗ 26221 с погашением в марте 2033 года всего на 0,3 п. п. выше индекса.

Поддержку облигациям оказывают нерезиденты. По данным ЦБ, в сентябре их доля в ОФЗ снова приблизилась к 30%. На последних аукционах Минфина спрос явно был в сторону более длинных выпусков. Например, бонды с погашением в 2025 году были размещены с переподпиской в 1,5 раза, тогда как спрос на десятилетние ОФЗ в 2,5 раза перекрыл предложение. Это в том числе связано и с ожиданиями инвесторов относительно роста цен на облигации. «Снижение ставки на длинном горизонте сильнее отразится на доходности по длинным ОФЗ, нежели по коротким», — написал в комментарии начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Однако и без роста цен облигации могут принести доходности больше, чем вклады в крупных банках. В начале февраля Банки.ру оценивал доходность некоторых облигаций крупных компаний. Тогда вложиться в короткие бумаги банков или компаний с госучастием можно было под 9—10%. А в марте мы также сравнивали доходность вкладов и облигаций крупнейших банков.

С тех пор картина немного изменилась. Если полгода назад доходность коротких банковских бондов была в среднем на уровне 7,7—8,5%, то сейчас ставки находятся в пределах 7—7,3%. У некоторых банков доходность облигаций превышает депозитную не более чем на 0,5—1 п. п., однако в целом даже инвестиции в короткие облигации выглядят более интересными. Тем более в ситуации, когда стоит ожидать дальнейшего снижения доходности вкладов. «Снижение процентных ставок — очевидный пример ситуации, в которой доходность у владельца облигации растет, а доходность у вкладчика снижается. Именно в такие периоды облигации являются наиболее привлекательными по сравнению с депозитами», — комментирует Костин.

Доходность облигаций топ-10 крупнейших банков со сроком погашения до 2022 года*

Облигация Доходность, % Дата погашения Банк Максимальная ставка по вкладу, % ГПБ БО23 7,71 Февраль-2020 6,6 Совком БО3 7,36 Июль-2021 6 ГПБ БО14 7,33 Сентябрь-2020 6,6 ВТБ Б1-18 7,21 Июнь-2020 6,12 Альфа Б2Р4 7,2 Июнь-2021

6,22 МКБ БО-09 6,98 Март-2020 6,7 СбербБО37 6,96 Сентябрь-2021 5,75 Альфа Б2Р2 6,92 Ноябрь-2021 6,22 Росбанк 2Р5 6,64 Апрель-2021 6,5 РСХБ10 6,26 Январь-2020 6,7

Источники: Московская биржа, портал Banki.ru

* Данные на 31 октября 2019 года, без учета накопительных счетов и спецпредложений банков.

Однако в корпоративном секторе инвестор может найти доходности даже более 8% годовых, причем у компаний из первого котировального списка. Например, бумаги ГТЛК с погашением в 2031 году дадут доходность 8,99%, а более короткие бонды компании торгуются под 7,79%. Облигации другой госкомпании — «Роснефти» торгуются с доходностью 7,45% (погашение в мае 2023 года), а более длинные бонды — до 8,03%. «Сейчас можно составить портфель из качественных корпоративных бумаг с доходностью 7,5—8%. Плюс за счет некоторой недооцененности можно рассчитывать и на рост цен», — говорит портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Кроме того, есть компании (хотя их все меньше), бумаги которых, как считают аналитики, еще недооценены рынком. Они могут дать доходность до 10—11%. Александр Ермак из «Региона» рекомендует присмотреться к бумагам нескольких таких компаний.

Облигация Доходность, % Дата погашения/оферты Компания ТКХ Б-П1 8,33 Октябрь-2021 «ТрансКомплектХолдинг» АЗБУКА ВК П1 8,86 Июнь-2022 «Азбука Вкуса» СэтлГр Б1P2 8,51 Январь-2023 «Сэтл Групп» Атомстр 01 9,51 Сентябрь-2021 «Атомстройкомплекс-Строительство» КЕБ БО1Р03 8,45 Октябрь-2022 Кредит Европа Банк МОСТРЕСТ 7 8,36 Июль-2022 Мостотрест

Источник: БК «Регион»

Если ЦБ продолжит снижать ставку (по некоторым оценкам, к концу 2020 года она может упасть до 5—5,25%), цены на облигации продолжат свое восхождение. Тем более что, как ожидают эксперты, выбор бумаг в корпоративном секторе в ближайшее время будет только расти. Об этом говорит инвестиционный консультант «БКС Премьер» Ян Мельничук. «При низких ставках мы можем увидеть большое количество новых выпусков корпоративных облигаций», — уверен он.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru