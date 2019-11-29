Богатые тоже плачут. Почему мультимиллионеры теряют капиталы и что ждет их в будущем?

Состояние долларовых миллионеров впервые уменьшилось после семи лет беспрерывного роста, причем сильнее всего удар пришелся по ультрабогатым. Почему это происходит и чем грозит?



Рынки волнуются раз...

Накопления тех, кто имеет свободные для инвестиций 30 млн долларов США и более, сократились на 6%. Такие данные приводятся в исследовании World Wealth Report 2019, опубликованном компанией Capgemini. Агентство Bloomberg подливает масла в огонь: продажи роскошных яхт упали за последний год на 7%. Что стоит за этими новостями? Тающие накопления миллионеров — это временное явление или начало разворота в распределении богатства?

2018 год оказался несчастливым для долларовых миллионеров. Почти по всему миру они теряли свои накопления, лишь на Ближнем Востоке их капиталы продолжили рост. Да и самих долларовых миллионеров стало меньше: на 0,5% в Европе, на 0,7% в Африке и аж на 1,7% в Тихоокеанском регионе. Какая напасть их подкосила?

На первый взгляд, ответ прост: фондовые рынки. «В 2018 году фондовые рынки столкнулись с турбулентностью, поскольку капитализация мирового рынка снизилась на 15% на фоне высокой волатильности», — говорит управляющий партнер консалтинговой компании Top Ceo Team Петр Меберт. Причем 75% падения мирового благосостояния пришлось на долю ультрабогатых (Ultra High Net Worth Individuals, далее — UHNWI — категория людей, обладающих суммой для инвестиций от 30 млн долларов США). «В 2018 — начале 2019 года мы увидели, что ФРС США начала изымать деньги из обращения, а ЕЦБ приостановил скупку активов, — дополняет глава сервисов онлайн-кредитования «Робот Займер» и «РобоКредит» Роман Макаров. — Это вызвало мощный обвал цен в конце 2018 года практически на всех рынках. Соответственно, ультрабогатые люди стали несколько беднее: не менее четверти их активов приходится на ценные бумаги».

Причем, повторим, больше всего пострадали миллионеры в Азии: число долларовых миллионеров сократилось в Китае на 5%, а отдельно в Гонконге — на 10%. Объем же накоплений самых богатых жителей Азии сократился почти на 5%. Больше половины этого снижения (53%) пришлось на Китай и стало следствием всех тех проблем, с которыми сталкивается КНР в последние годы. Так, китайский фондовый рынок потерял в 2018 году 2,5 трлн долларов США главным образом из-за торговой войны с США. Добавим сюда и давление на юань. Уходящий год также не несет им хороших новостей.

«Рынки Шанхая и Гонконга сейчас находятся ниже уровней начала 2018 года, а юань дополнительно просел в 2019-м к доллару, обещая новые потери для богатых людей Поднебесной, — рассказывает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко. — При этом индексы Европы и США в течение 2019 года уверенно прибавляли, заставляя верить, что позиции состоятельных людей из этих регионов не только восстановятся, но и укрепятся».

В целом же число ультрабогатых людей так стремительно росло в последнее десятилетие, что некоторая стабилизация была неизбежна, считает Роман Макаров. Собственно, мы неоднократно писали о том, что бурный экономический рост после глобального кризиса 2008 года «осел» преимущественно в карманах наиболее богатой части населения и никак не отразился на благосостоянии обычных людей. Причем эта ситуация характерна для всего мира, включая развитые страны Европы и Северной Америки. Но особенно остро она проявляется в России.

Зарплатный паралич Зарплаты перестали расти не только в России, но и в развитых странах мира. В России это объясняют стагнацией. Но даже там, где экономика растет, это не отражается на кошельках большинства людей.

Россия — щедрая душа

Радостная новость: пока азиатские миллионеры беднеют, российские становятся только богаче. В 2018 году число россиян, чьи ликвидные активы превышают 1 млн долларов США, выросло примерно на 11 тыс. человек и составило около 200 тыс. человек. В относительных цифрах рост численности долларовых миллионеров составил 6%. Более быстрыми темпами, чем у нас, миллионеров становилось больше только в Кувейте и Бразилии (по 8%), а также в Саудовской Аравии (7%).

«Количество богатых людей в России продолжает увеличиваться, но, к сожалению, не за счет новых масштабных бизнесов или развития технологий, а за счет получаемой нашей страной сырьевой ренты, — говорит финансовый советник Игорь Файнман. — Соответственно, и размер их капитала растет оттого, что получаемый доход от нефтедолларов не перераспределяется среди населения, а увеличивает капитал уже сформированной группы и ее окружения».

Кроме того, в России, как и во всем мире, богатые люди владеют акциями, а российский фондовый рынок неплохо растет в последнее время. «Если считать привязку богатства к показателям фондовых рынков, то российские миллиардеры должны заметно нарастить свое состояние в 2019 году, — полагает Алексей Кириенко. — Это происходит за счет выплат внушительных дивидендов компаниями, впечатляющего прироста курсов акций и семипроцентного укрепления рубля к доллару с начала года».

В итоге по показателям коэффициента Джини, который используется для оценки экономического неравенства, расслоение нашего общества достигает исторического максимума, отмечает Игорь Файнман. Причем в любой стране чем больше имущественная пропасть между самыми богатыми и самыми бедными, тем большими экономическими проблемами это грозит в недалеком будущем. Но долларовые миллионеры в России наносят нашей стране дополнительный удар.

«Если человеку удалось скопить определенные капиталы, то львиную долю финансовых средств он переводит в долларовые вклады, приобретает недвижимость за рубежом, — комментирует глава краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев. — То есть большая часть сбережений богатых людей на российскую экономику не работает, она выводится из страны, из реального сектора».

В этом смысле состояние богатых кардинально отличается от состояния представителей среднего класса, деньги которого в основе своей остаются в России и работают на российскую экономику. Но, к сожалению, со средним классом в России большие проблемы. Этот слой общества во многом формируется за счет малого и среднего бизнеса. Мало кто из современных экономистов и владельцев бизнеса видит, что власти готовы проводить реальные реформы, направленные на рост малого и среднего бизнеса.

83% всей частной собственности в России находится в руках 10% самых богатых россиян. Такие данные приводятся в другом исследовании, посвященном благосостоянию, — The Global Wealth Report 2019, выпущенном банком Credit Suisse. Это выше, чем в США, где верхнему децилю принадлежит 76% имущества, и выше, чем в Китае (60%). Яркой иллюстрацией концентрации богатства служит тот факт, что при весьма скромном среднем уровне благосостояния в России (27,4 тыс. долларов США на одного совершеннолетнего россиянина), 110 россиян являются долларовыми мультимиллионерами.

Какое будущее ждет богатых?



Впрочем, видеть в сокращении числа мультимиллионеров лишь пертурбации на глобальных фондовых рынках было бы неверно. «По моему мнению, основная причина заключается в смене экономической парадигмы: мир перестает жить в постиндустриальной экономике, наступает век экономики знаний, — рассуждает Игорь Файнман. — В этот момент происходит эволюционная смена элит и, как следствие, отраслевой переток капитала. Исторически в этот период происходит коррекция обладателей значительных финансовых ресурсов, и рост числа богатых людей возобновляется после окончания переходного периода».

Этот переходный период не дает возможности точно предсказать, что ожидает нынешних миллионеров в будущем. «Из-за постоянной турбулентности мировой экономики, в частности геополитических и торговых войн, неопределенности, связанной с Brexit, сложно прогнозировать дальнейшие изменения, — сетует Петр Меберт. — Уровень благосостояния долларовых миллионеров будет зависеть от многих факторов, в первую очередь от динамики на фондовых рынках, ужесточения денежно-кредитной политики, а также динамики мирового ВВП».

К слову, спад продаж элитных яхт — одно из свидетельств растущей неопределенности и ожиданий финансовых потрясений в ближайшем будущем, полагает Файнман. «Общая нервозность заставляет богатых людей отложить приобретение яхт и быть более консервативными в инвестициях», — поясняет эксперт.

Однако еще более явное свидетельство растущей неопределенности приводят аналитики компании Capgemini в своем исследовании World Wealth Report 2019. Главной инвестиционной идеей самых богатых жителей Земли в 2018 году стала продажа акций и выход в кеш. Сегодня наличные деньги составляют 27,9% всех активов долларовых миллионеров и являются самым крупным классом активов, отодвинув с этого места акции.

При этом есть много аргументов в пользу того, что у богатых в итоге все будет хорошо. «Монетарные власти США, ЕС и Японии в последние десять лет ускоренно «печатают» деньги, чтобы поддерживать затухающий экономический рост, — рассказывает Роман Макаров. — Однако в большинстве своем они не идут в реальную экономику, а оседают на фондовом рынке, вызывая его рост. В этом году мы увидели возобновление программ количественного смягчения, что вызвало рост цен на финансовые активы до новых исторических максимумов. Так как владельцами активов в основном являются богатые люди, то и их состояние растет по экспоненте. Поэтому по итогам года мы, скорее всего, вновь увидим увеличение богатства сверхбогатых людей и рост неравенства».

Не видит угрозы для капитала и Алексей Кириенко. «Низкие ставки вызывают спрос на котировки акций. При этом мировая инфляция остается на пониженном уровне, — объясняет эксперт. — Экономисты называют инфляцию налогом на богатых, и в последние годы этот «налог» оказался снижен. Кроме того, темпы роста китайской экономики замедляются, а такие страны, как Венесуэла и Аргентина, страдают от экономических кризисов. Провальные темпы роста наблюдаются также в России и Европе. Медленный экономический рост лишь усиливает концентрацию капитала».

Чем миллионеры вредят родине

Отрицательное влияние чрезмерного богатства на экономику — тема давно изученная. Во-первых, высокий уровень неравенства в доходах ведет к стагнации спроса, а во-вторых, это со временем приводит к власти популистские партии, у которых больше получается составлять предвыборные обещания, чем управлять страной. Есть еще одна причина — снижение конкуренции. «Крупные компании, обладающие большой рыночной силой, препятствуют свободной конкуренции, предлагают худшие условия своим клиентам и сотрудникам», — считает Роман Макаров. В итоге, по данным ОЭСР, неравенство в доходах отнимает до 0,5 процентного пункта от экономического роста в год для развивающихся стран и 0,15—0,25 п. п. для развитых стран.

61,2% всех долларовых миллионеров Земли проживают всего лишь в четырех странах: США, Японии, Германии и Китае. На первом месте, конечно же, Соединенные Штаты: там по итогам 2018 года проживало более 5,3 млн миллионеров.

Единственным выходом из этой ситуации, по мнению Макарова, была бы деятельность государственных органов, направленная, с одной стороны, на поощрение здоровой конкуренции и разумное регулирование отраслей экономики, а с другой — на финансирование здравоохранения, образования, науки, обеспечение экономической защищенности граждан.



А вот модная ныне идея отказываться от потребления не улучшит ситуацию, поскольку сломает нынешнюю мировую модель экономики. «Именно эта модель во многом сыграла положительную роль в борьбе с бедностью в мировом масштабе, — считает директор по развитию компании «Экоокна» Нина Филоненко. — Были созданы рабочие места, стали доступны многие продукты и одежда». Кстати, в своем недавнем интервью американскому агентству Bloomberg гендиректор шведского концерна H&M Карл-Йохан Перссон говорил о том, что побочные проблемы экономики потребления, в первую очередь экологические вопросы, стоит решать поиском и созданием новых технологий.

Стоит развивать и финансовые технологии. «Особенные выгоды получают недообслуженные банками жители развивающихся стран, — говорит Роман Макаров. — Они приобретают доступ к кредитованию, а также страховым и инвестиционным услугам, что увеличивает их шансы выбраться из бедности». Впрочем, новые технологии так или иначе могут побороть нищету. А вот смогут ли остановить процесс концентрации капитала — большой вопрос.

Милена БАХВАЛОВА, Banki.ru

