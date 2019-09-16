Разбор Банки.ру. Tinkoff Platinum: как правильно пользоваться

Tinkoff Platinum — лучший преподаватель шоковой финансовой грамотности. Если вы платите по карте заявленные в рекламе проценты — поздравляем, вы победили в жестком противостоянии с менеджерами банка.



Партнера надо знать в лицо

В 2010 году Тинькофф Банк (тогда он назывался «Тинькофф Кредитные Системы») разместил акции на Лондонской бирже. Каждый желающий мог посмотреть его информационный меморандум. В этом 150-страничном документе особенно интересна одна строчка на пятой странице. Из нее следовало, что по результатам шести месяцев 2010 года чистая процентная маржа составила 53,2%. Банк, который мог из каждого одолженного рубля вернуть себе в течение года больше половины в виде процентов — с учетом всех потерь, — однозначно должен был заинтересовать инвесторов. А клиентов?

К прошлому году показатель упал вдвое, но все равно остается на более чем приличном в нынешних реалиях уровне. Хорошие новости для владельцев «пассивных» продуктов банка. Теперь понятно, откуда он может взять деньги на выплату процентов по депозитам, кешбэки и прочие приятные вещи для человека, который предоставил банку собственные средства. Но вот быть заемщиком такого банка — занятие для сильных духом. Если средний заемщик платит банку так много, то у вас должны быть веские основания считать, что уж вы-то так далеко в свой бюджет банк не допустите.

На самом деле задача решаемая. Никакого среднего клиента не существует, каждый индивидуален. Но для того, чтобы быть в Тинькофф Банке нестандартным клиентом, который платит меньше других, надо хорошо понимать правила игры.

Расскажите о себе

Вы вряд ли готовы к получению карты Tinkoff Platinum, если не знаете, что банкиры не раздают деньги без должной оценки клиента и что только от нее зависит, насколько хорошие условия вы получите.

Конечно, все это знают. Но есть нюанс. Тинькофф Банк отличается от большинства конкурентов тем, что почти ничего не запрещает. Хотите получить карту быстро и без подтверждения дохода? Пожалуйста! Он не откажет там, где другие встают в позу. Однако будет большим заблуждением думать, что вы при этом еще и получите вменяемые условия. Правило тут простое, и ему уже несколько столетий: «Больше всего банк хочет одолжить денег тем, кому они совсем не нужны».

Так что если вы можете взять справку 2-НДФЛ, лучше сделайте это. Банку будет спокойнее, а вы точно сэкономите сумму, которая окупит ваше время.

Что касается возмущений некоторых клиентов на форуме по поводу того, что они не получили вместе с упакованной Tinkoff Platinum лимит в 300 тыс. рублей и ставку 12% (а получили 15 тыс. рублей под 28% годовых), то лучший ответ дан в одном из комментариев пользователя с ником 1971Олег1971: «И вы тоже верите, что яблоки для сока «Добрый» отбирают ёжики?».

Обналичка карается

Вы точно пополните клуб активно увеличивающих красивую процентную маржу Тинькофф Банка (ту, 25-процентную, из бухгалтерской отчетности), если не знаете, что снятие наличных с кредитных карт для всех без исключения банкиров — один из смертных грехов. Если фраза «Кредитку взяла, потому что очень нужны были деньги, в первый день сняла все наличными» не выглядит для вас как начало то ли триллера, то ли ужастика, то эта карта точно не для вас.

Снимая наличные с кредитки (или проводя приравненные к этому операции), вы зарабатываете минусы в свою банковскую «карму». У всех банкиров отношение к таким операциям отрицательное, но политика разная. Некоторые прямо запрещают часть подобных операций. Тинькофф Банк говорит: пожалуйста! Просто заплатите за это хорошую цену. Очень хорошую. И лучшим решением будет отказаться от подобных действий и найти другое решение для получения наличных.

Льготы в мышеловке

Вы недостаточно готовы к получению карты Tinkoff Platinum, если думаете, что где-то существуют банки, которые предлагают льготный период длиннее обычного (у Tinkoff Platinum он 55 дней), просто потому, что их клиенты — приятные люди и они очень хотят льготный период подлиннее.

Удлиненный грейс-период для банка — это потеря денег. Хороший банк всегда знает, чем возместить потери. Если вы в состоянии понять, как он это сделает, то ваш уровень финансовой грамотности примерно 80.

Тинькофф Банк предлагает льготный период в 120 дней — за операцию «перевод баланса». Клиенты спрашивают: в чем подвох? Тут все честно — погасите задолженность в другом банке и получите 120-дневную передышку на ее выплату «Тинькофф». Подвох, однако, может крыться там, где вы его не ищете. Почему задолженность в другом банке стала некомфортной, если вы можете ее выплатить за 120 дней? А если не можете, то почему решили, что ее обслуживание в Тинькофф Банке не будет приносить вам проблем? Если у вас есть хорошие ответы на эти вопросы — здорово. Если нет — готовьтесь работать на чистую процентную маржу.

Если ничего из вышесказанного вас не удивляет, можете смело заказывать Tinkoff Platinum. Карта как карта.

Что почем?

Как и по дебетовой Tinkoff Black, выпуск карты Tinkoff Platinum, дополнительных карт, а также перевыпуcк и доставка бесплатны.

От участия в «Программе страховой защиты заемщиков банка» (а это дополнительные 0,89% от задолженности в месяц) можно отказаться специально указанным в заявлении-анкете несогласием или в мобильном приложении.

Плата за обслуживание карты — 590 рублей в год. Взимается в дату выписки после совершения первой расходной операции (то есть до первой операции по карте она бесплатна).

Как написано выше, снятия наличных лучше не допускать. Комиссия за снятие наличных и приравненные к нему операции в размере 2,9% плюс 290 рублей — это далеко не единственное наказание за такую операцию. На сумму, снятую в банкомате, будут начисляться повышенные проценты — в зависимости от ставки, которую установил вам банк, но, вероятнее всего, ближе к максимальным 49,9% годовых.

Еще одним грехом — и, пожалуй, даже более тяжким — в глазах Тинькофф Банка будет невыплата минимального платежа. Непростительно считать его своевременную уплату простой формальностью. Скорее, справедливым будет сказать, что невыплата минимального платежа в срок, когда такие возможности у заемщика есть, — это безумие. Именно внесение минимального платежа отделяет клиента, которого банк считает нормальным плательщиком, от изгоя, который рискует потерять контроль над потоком расходов.

Минимальный платеж не превышает 8% от задолженности (минимум 600 рублей). Но его невыплата в срок, кроме штрафа в 590 рублей, что само по себе неприятно, влечет еще начисление неустойки в 19% годовых на всю сумму задолженности в расчетный период, который следует за неуплатой минимального платежа. Плюс это приведет к начислению повышенной ставки (опять же, скорее всего, она будет ближе к максимуму, 49,9%) на все покупки до того момента, как вы все-таки не заплатите минимальный платеж. Плюс неуплата отменяет льготный период для покупок из выписки, когда была допущена невыплата. Даже разобраться в том, какую сумму дополнительных начислений вы получите, сложно. Просто платите регулярно этот чертов минимальный платеж — и никогда не узнаете, из-за чего пишут гневные отзывы на форумах обозленные владельцы Tinkoff Platinum.

Оповещение об операциях стоит 59 рублей за расчетный период. Удобная услуга, от которой не стоит отказываться. Плата за превышение лимита задолженности составляет 390 рублей. Она взимается за каждую операцию (но не более трех раз за расчетный период), после которой произошло превышение лимита задолженности.

Переводы за мобильную связь, в счет налогов и штрафов, в адрес управляющих компаний ЖКХ (в мобильном приложении) — бесплатны. Снятие наличных, переводы на электронные кошельки по свободным реквизитам, на другие карты — 2,9% от суммы плюс 290 рублей плюс повышенная ставка (30—49,9%) без льготного периода.

Бесплатны ежемесячная выписка по карте, напоминания о платежах, уведомления об операциях в личном кабинете и мобильном банке.

Бонусные баллы «Браво» в размере 1% от суммы начисляются за любые покупки, от 3% до 30% — за покупки по спецпредложениям банка. Но, в отличие от начисления кешбэка по дебетовой карте Tinkoff Black, баллами можно только компенсировать покупку железнодорожных билетов и расходы в кафе. Потратить баллы можно только на компенсацию полной суммы покупки в течение 90 дней после ее оплаты. В момент компенсации у клиента не должно быть просроченной задолженности по кредиту. Если компенсация баллами равна по сумме минимальному платежу или превышает его, она засчитывается в качестве минимального платежа.

Кому брать?

Если вы квалифицированный пользователь банковских продуктов и понимаете правила игры, Tinkoff Platinum не более опасна, чем другие кредитки. Нарушение этих правил карается банком достаточно жестоко. Поэтому при выборе важна ваша оценка своей банковской дисциплины, а также размер базовой ставки, которую выбрал вам банк. На нее и имеет смысл ориентироваться.

Сергей КАШИН, Banki.ru