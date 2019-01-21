Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает решение Минфина пока отложить расширение страховых сумм и сроков действия полисов ОСАГО.



Ранее сообщалось, что Минфин решил исключить нормы об увеличении лимитов выплат и сроков действия полисов по договорам ОСАГО. Это сделано для того, чтобы ускорить внесение в Госдуму законопроекта о либерализации тарифов на обязательную «автогражданку», заявлял заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Что касается заключения договоров ОСАГО на несколько лет, то нам кажется, что это новшество будет мало востребовано автолюбителями. Скорее всего, большинство автовладельцев как покупали, так и будут покупать годичные договоры — ведь по ним будет оцениваться характер вождения автолюбителя, попадал ли он в ДТП и тому подобное, а эти параметры существенно сказываются на цене полиса», — полагает исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

В РСА добавили, что сейчас договор ОСАГО является публичным (страховщик не имеет права отказать в заключении договора, так как страхование обязательное), а законопроект предполагает возможность продажи полиса по обоюдному согласию страхователя и страховщика. Кроме того, закон «Об ОСАГО» регулирует правоотношения, связанные с обязательным видом страхования, а предлагаемые инициативы носят добровольный характер.

Первый этап реформы начал работать с 9 января. Банк России своим указанием расширил границы тарифного коридора на 20% вверх и вниз от базовой цены, а также изменил подход к определению коэффициентов «возраст-стаж» и «бонус-малус». В результате тарифы стали более гибкими: опытные водители (старше 35 лет со стажем вождения от трех лет) получили скидки в размере 1—7%, при этом более чем в 30 регионах РФ ряд страховых компаний оставил тарифы неизменными или снизил их.