Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает необходимым участие всех стран ВТО в разработке и согласовании правил регулирования электронной торговли. Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам неформальной встречи министров торговли по вопросам электронной коммерции в Давосе.

«Министр подчеркнул, что для реализации представляемых электронной торговлей возможностей необходимо разработать согласованные юридические рамки для транспарентной и недискриминационной электронной торговли, а также обеспечить безопасность ее участников и национальной экономики в целом. Кроме того, для получения максимальных выгод от электронной торговли необходимо участие всех членов ВТО в разработке и согласовании правил регулирования. Они, в свою очередь, должны основываться на интересах стран с различным экономическим и цифровым развитием», — отмечается в сообщении.

Участники встречи в совместном заявлении по ее итогам выразили намерение «вступить в предметные переговоры по регулированию электронной торговли по большому спектру вопросов — от упрощения таможенных и торговых процедур и вопросов доступа на рынки до обеспечения доверительной среды в сфере электронной торговли как для бизнеса, так и для потребителя». Заявление поддержали представители 76 стран, на долю которых приходится 90% мировой торговли.



Орешкин в своем выступлении отметил, что электронная торговля предоставляет новые возможности для экономического развития стран и мировой экономики. Электронная торговля способствует включению и большей интеграции МСП в глобальные цепочки стоимости, что позволяет обеспечить их доступ к глобальной потребительской базе, добавил он.

«Мы поддерживаем членов ВТО, которые стремятся перейти к переговорам по данному направлению, и предлагаем в ближайшее время сосредоточиться на определении сбалансированного охвата договоренностей с целью расширения участников таких договоренностей и, по возможности, достижения согласия на запуск многосторонних переговоров», — заявил министр.

