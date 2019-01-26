Россияне с понедельника смогут переводить деньги из банка в банк по номеру телефона: с 28 января в России заработает система быстрых платежей, над которой работал ЦБ России. Для самих банков в 2019 году система будет бесплатной, тарифы начнут действовать только с 2020 года и составят от одного до шести рублей в зависимости от суммы перевода. В Центробанке рассчитывают, что финучреждения установят привлекательные тарифы и для своих клиентов, но ждать, что услуга будет полностью бесплатной, не стоит, уверены опрошенные РИА Новости эксперты.

«Банк России озвучил свою тарифную политику, очень щадящую, но что будут брать банки с клиентов — вопрос хороший. То, что они установят нулевые тарифы, я сомневаюсь. Надеюсь, что это будет бюджетно, для этого есть предпосылки. Банки могут устанавливать и нулевой тариф, но боюсь, что не все на это пойдут», — считает председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.

Предлагать своим клиентам новую услугу банки начнут по мере технической возможности. В первый месяц она будет доступна ограниченному числу клиентов: в пилотном проекте приняло участие 12 банков, присоединиться к системе быстрых платежей хотят еще 40 кредитных организаций. Большинству банков, по крайней мере из первой сотни, удастся присоединиться к системе до конца 2019 года, полагает аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Большинство опрошенных участников платежного рынка рассчитывают, что переводы в новой системе будут как минимум дешевле обычных переводов с карты на карту. Тем не менее полностью бесплатными они станут, только если Центробанк будет предоставлять для этого специальные дотации, уверен менеджер направления платежных решений компании «Атол» Александр Соколов.

«Фактор скорости здесь так же важен, как и фактор стоимости. Очевидно, что с увеличением скорости и простоты совершения перевода цена его будет снижаться. Оптимальной ставкой, на мой взгляд, было бы значение до 0,5%», — полагает директор по развитию платежных решений производителя онлайн-касс «Эвотор» Заур Бесолов.

Большинство опрошенных банков пока не раскрыли своих планов по тарифам для клиентов. Так, в пресс-службе ВТБ сообщили, что точные детали тарифной политики будут озвучены позже. Тарифы в банке «Открытие» пока не определены и появятся к моменту запуска системы. Киви Банк также пока обсуждает вопрос тарифной политики.

Некоторые финучреждения поделились более конкретными планами. Например, Райффайзенбанк не планирует вводить комиссию за переводы в рамках системы быстрых платежей в 2019 году. «Ак Барс» пообещал не взимать комиссию как минимум в течение I квартала. Среди участников платежного рынка есть и те, кто пока хочет отработать систему по текущей стоимости карточных переводов. Росбанк для начала планирует использовать тарифы, аналогичные переводам с карты на карту, но при этом не исключил возможности их корректировки в дальнейшем. Московский Кредитный Банк после запуска системы также собирается установить тарифы, равные стоимости переводов с карты на карту, бесплатно в рамках лимита 30 тыс. рублей.