Франция и ее партнеры создадут уже в ближайшие дни механизм расчетов с Ираном, который позволит поддерживать экономические связи с этой страной в условиях санкций США. Об этом сообщил в воскресенье министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Такой механизм в виде независимой европейской структуры будет уже в ближайшие дни создан Францией совместно с Великобританией и Германией», — сказал Ле Мэр.

Структура, как сообщает агентство AFP, будет выполнять посреднические функции, содействуя торговле европейских компаний с Ираном. Ирану же она позволит вести торговлю нефтью.

В ноябре прошлого года стало известно, что Иран и ЕС работают над созданием межбанковского канала связи для обхода санкций США в отношении Тегерана.