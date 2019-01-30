Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы в намерении России вывезти из южноамериканской страны 20 тонн золота, передает ТАСС.

«Нет такой информации», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее, 29 января, депутат Хосе Герра сообщил о получении информации от чиновников Центрального банка Венесуэлы о якобы прибывшем из Москвы самолете, который собирается вывезти из страны 20 тонн золота. Запись от имени парламентария появилась в верифицированном Twitter-аккаунте Национальной ассамблеи Венесуэлы.



Песков заметил, что «сейчас нужно очень аккуратно относиться к разным уткам». Он напомнил, что Россия уже заявляла о своей готовности помогать в урегулировании ситуации в Венесуэле. «Россия готова способствовать урегулированию внутриполитической ситуации в Венесуэле, не вмешиваясь во внутренние дела этой страны, — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства. — И Россия категорически против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы каких-либо третьих стран».