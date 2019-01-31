Опасения по поводу возможных перебоев с завозом продуктов в Москву безосновательны. Об этом написал в своем Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

«Панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований. Пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно», — заверил он.

Как написала в четверг газета «Коммерсант» , транспортники, производители и розничные сети предупредили мэра, что ужесточение правил передвижения грузовых автомобилей по столице грозит подорожанием продуктов и перебоями в их поставках. Представители профильных ассоциаций поясняют, что вступившие в силу 14 января новые правила оформления пропусков для грузовых автомобилей и их движения усложняют процедуру подачи заявки на разрешения и запрещают оформлять разовые пропуска для грузовиков сроком на пять дней чаще двух раз в месяц (компании прибегали к процедуре получения разового пропуска, когда не могли в течение определенного времени оформить годовой). Кроме того, транспортные средства грузоподъемностью до 12 т теперь с 6:00 до 22:00 не могут въезжать в пределы МКАД, а грузовики до 1 т — в пределы Третьего транспортного кольца, при этом разгрузка автомобилей в ночное время в большей части Москвы запрещена.

«Новые правила мало чем отличаются от тех, что были. Единственное — дают возможность обеспечить более действенный контроль. Не всем это нравится, но без этого на дорогах будет хаос», — отметил мэр Москвы, подчеркнув, что власти «тем не менее готовы к нормальному диалогу со всеми заинтересованными сторонами».

