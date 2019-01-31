Российские пенсионеры активно осваивают публичный Wi-Fi — рост числа пожилых пользователей в прошлом году достиг 15%, при этом общее количество россиян, использовавших общественные точки доступа к Интернету в 2018 году, выросло всего на 4% — до 40,7 млн человек, говорится в исследовании компании Incarnet, работающей в сфере высокоскоростного Интернета.

«Россияне среднего и старшего возраста становятся все более «продвинутыми» и заходят в сеть в общественных зонах. Проникновение Интернета среди россиян в возрасте 16—29 лет достигло предельных значений еще в предыдущие годы и сейчас составляет 97%. Молодежь чаще предпочитает использовать мобильные устройства и подключаться через мобильный Интернет», — указывается в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных подключений маршрутизаторов для обеспечения доступа к Wi-Fi компании и опросе более 1,7 тыс. россиян. «Количество пользователей Интернета в России в 2018 году выросло по сравнению с 2017 годом на 4%. Прирост аудитории общественного Wi-Fi в России произошел за счет появления новых точек доступа в транспорте, общественных местах и парках. За 2018 год в России появилось более двух тысяч новых Wi-Fi-зон», — отмечают авторы исследования.

В целом в месяц по стране зафиксировано более 10 млн подключений в общественных сетях, общий трафик — примерно 20 терабайт. В среднем россияне подключаются к общественному Интернету не менее 5 млн раз в сутки.



Согласно исследованию, главным потребителем Wi-Fi в России остается сегмент гостиниц, ресторанов и кафе — наибольшее число подключений по-прежнему происходит в этих зонах. Точки доступа в Сеть появляются и в общественном транспорте — на сегодняшний день ими оснащены более 10 тыс. единиц общественного транспорта, а также более 300 поездов, в том числе «Сапсаны».

«После завершения интернетизации транспорта следующим шагом будет предоставление контента для пассажиров в дороге, а также возможность заказа дополнительных услуг в пути. Доступ к фильмам, сериалам и музыке сейчас можно получить на некоторых направлениях РЖД, причем как с персонального устройства, так и со специального транспортного планшета. Уверен, данный сервис будет активно применяться и в автоперевозках в будущем», — приводятся в документе слова основателя Incarnet Антона Есина.