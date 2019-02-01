Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) за последние четыре года вывела из теневой занятости порядка 8 млн работников, из них порядка 1,4 млн выявлено в 2018 году. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ведомства.

С 2015 года Роструд в соответствии с поручением правительства РФ координирует работу региональных органов власти, которая направлена на выявление тех сфер экономики, где риск возникновения неформальных трудовых отношений наиболее велик.

«По данным мониторинга в ходе реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в субъектах Российской Федерации, за весь период (с 2015 года) легализовано свыше 8 млн работников, из них в 2018 году легализовано более 1,4 млн человек», — уточнили в пресс-службе.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что, по разным оценкам, в зоне теневой занятости находятся от 14 млн до 20 млн россиян. По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, Пенсионный фонд России недополучает около 500 млрд рублей в год из-за теневой занятости граждан.



В Роструде напомнили, что, в соответствии с законодательством, за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора работодателя могут привлечь к административной ответственности. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, предпринимателей — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.