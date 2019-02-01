Центральный банк Венесуэлы намерен в ближайшие дни отправить 15 тонн золота в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы продать его для пополнения запасов иностранной валюты. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на официальный источник, передает ТАСС.

По данным Reuters, Венесуэла уже продала 3 тонны золота из своих резервов 26 января. В прошлом году Венесуэла продала в Турции и ОАЭ неочищенное золото на сумму 900 млн долларов, заявил источник агентства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду опроверг утверждения депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы Хосе Герры о попытке вывезти в РФ 20 тонн золота. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в четверг назвала не соответствующей действительности информацию о том, что Венесуэла хранит свой золотой запас в России. Информация о вывозе золота из Венесуэлы самолетами российских авиакомпаний — это слухи, нацеленные на очернение имиджа России, заявил в четверг на пресс-конференции российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду предостерег бизнесменов от заключения сделок на золото, нефть и другие товары из Венесуэлы.



23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США и ряд других государств. 28 января Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, а позже передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США.