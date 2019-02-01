Возможность применения камер для проверки ОСАГО РСА анонсировал еще в 2015 году

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по объединению информационных баз данных. Это необходимое условие для запуска системы по проверке полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет «Коммерсант».

1 февраля истекает срок выполнения поручения, установленный вице-премьером Максимом Акимовым для МВД и РСА по запуску системы проверки наличия ОСАГО с помощью камер. Полиция и страховщики должны были в январе «провести интеграцию информационных баз данных», следует из протокола поручений от 28 ноября 2018 года. Поручение в срок не выполнено.

Сейчас «ведутся необходимые технические работы» по синхронизации систем, сообщили газете в МВД. «До завершения указанных работ правоприменительная деятельность в автоматическом режиме по данному составу правонарушения не осуществляется и будет начата по мере технической готовности», — пояснили в полиции, не назвав конкретных дат. Письмо со схожим содержанием МВД, по данным издания, направило в Белый дом.



Выявлены «определенные расхождения» в сведениях о транспортных средствах, содержащихся в информационной системе ГИБДД и в АИС ОСАГО, рассказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Это связано, в частности, с «особенностями» заключения электронных договоров ОСАГО и «неисполнением частью страхователей обязанности по передаче сведений о госзнаке, в настоящее время ведется работа по выработке алгоритмов нормализации данных», пояснил он.

В АИС ОСАГО часто встречаются ошибки в VIN-номерах (нехватка символов, русские буквы вместо латинских), дубли полисов и т. д., пояснил источник издания, знакомый с ситуацией. Все это необходимо вычищать, до этого использовать систему для контроля полисов невозможно. Система содержит данные о 38 млн полисов, из них 6 млн требуют исправлений или дополнений, добавляет собеседник газеты.

Возможность применения камер для проверки «автогражданки» РСА впервые анонсировал еще в 2015 году. Было решено запустить эксперимент по фиксации нового типа нарушений в Москве. За три года даты запуска пилотного проекта назывались минимум четыре раза, но это в итоге не произошло.

