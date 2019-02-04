Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник прибавил 7 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,58 рубля, курс евро понизился на 4 копейки до 75,04 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта дешевеет в паре с долларом на фоне укрепления американской валюты на глобальном рынке и снижения нефтяных котировок, отмечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. В понедельник доллар торгуется к большинству валют в плюсе, нефть — в небольшом минусе, уточняет он.

«Динамика рубля будет зависеть от нефтяного рынка. Ситуация в Венесуэле накаляется. Ряд стран Европы требуют проведения новых президентских выборов. Президент США Дональд Трамп пугает Николоса Мадуро применением американских вооруженных сил. Венесуэльский президент Николас Мадуро, в свою очередь, отверг требования о проведении новых выборов. На этом фоне нефтяные котировки могут пробить сопротивление на отметке 63 доллара за баррель и устремиться к уровню 64 доллара за «бочку», — комментирует эксперт.

По паре USD/RUB он продолжает придерживаться нисходящего тренда с целями на уровнях 65,07 рубля и 64,78 рубля за доллар США.

«На мировом валютном рынке пара EUR/USD снижается, поэтому от пары EUR/RUB ожидаю падения до уровня 74,7 рубля, но ослабление ниже 74,5 рубля за евро пока не рассматриваю», — говорит аналитик.