Временная администрация Тагилбанка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 20 июля 2018 года, в ходе обследования его финансового состояния установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод его активов путем заключения кредитных соглашений и сделок по отчуждению недвижимого имущества с организациями, имеющими сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающими способностью исполнить свои обязательства. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Информация о финансовых операциях должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний направлена Банком России в Генеральную прокуратуру, следственный департамент МВД и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 1,038 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 1,142 млрд. Арбитражный суд Свердловской области 3 октября 2018 года принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом), напоминают в ЦБ.



Ранее стало известно, что оценка размера «дыры» в Тагилбанке снижена до 94,7 млн рублей на дату банкротства со 103,5 млн на дату отзыва лицензии.