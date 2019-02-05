Департамент финансов Москвы подвел итоги исполнения столичного бюджета за 2018 год. Так, объем поступивших доходов составил 2 трлн 376,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 2 трлн 44,3 млрд рублей (86% от общего объема доходов). Прирост налоговых доходов к аналогичному периоду 2017 года составил 13,8%.

В частности, поступления по НДФЛ за 2018 год составляют 938,3 млрд рублей (плюс 14,5% в годовом выражении), по налогу на прибыль организаций — 764 млрд (плюс 14,1%), по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — 95,9 млрд (плюс 26,2%).

Неналоговые доходы поступили в бюджет в объеме 255,5 млрд рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2018 год составляет 2 трлн 315,1 млрд рублей. На финансирование государственных программ направлено 2 трлн 217,6 млрд рублей. Доля расходов, носящих программный характер, составила 96% в общем объеме расходов бюджета.

Наибольший объем расходов осуществлен по государственным программам «Развитие транспортной системы» (542,1 млрд рублей), «Социальная поддержка жителей города Москвы» (449,2 млрд), «Столичное образование» (287,6 млрд). По госпрограмме «Столичное здравоохранение» объем расходов бюджета составил 230,9 млрд рублей, а в общей сложности, с учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, расходы на охрану здоровья москвичей за 2018 год превысили 427,6 млрд рублей, сообщают в столичном Департаменте финансов.



В 2018 году государственный долг погашен на сумму 4,3 млрд рублей. В результате объем госдолга Москвы на 1 января 2019 года уменьшился до 30 млрд рублей.