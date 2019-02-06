Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,64 рубля, курс евро понизился на 15 копеек, до 74,73 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта в комфортных условиях готовится к резким колебаниям, отмечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. По парам USD/RUB и EUR/RUB на среду он ожидает снижения до 65,2 рубля и 74,6 рубля соответственно.

«Если цели будут достигнуты сегодня, то можно будет потом переключиться на 64,78 рубля за доллар США и 74,5 рубля за единицу европейской валюты», — допускает эксперт.

Он напоминает, что Минэнерго США сегодня представит данные по запасам нефти. Эксперты ожидают, что за последнюю неделю рост запасов нефти увеличился на 2,2 млн баррелей. Недельные запасы сырой нефти, по данным Американского института нефти (API), выросли на 2,5%. Реакция на отчет отсутствовала. Если Минэнерго подтвердит наглядные данные API, то по нефти не стоит ожидать снижения цены, предупреждает Антонов.

«Соответственно, и рубль будет чувствовать себя комфортно», — резюмирует аналитик.