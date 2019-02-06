Восточный Банк снизил процентную ставку по кредиту «Большой сезон».

Теперь финансирование доступно под 9,9% годовых (ранее — под 11,5%). Остальные условия остались без изменений: сумма — от 80 тыс. до 1 млн рублей, срок — от 13 месяцев до трех лет.

Кредит предоставляется без обеспечения. Личное страхование оформляется по желанию заемщика и не влияет на размер процентной ставки.

Пакет документов минимальный, достаточно предъявить паспорт и подтвердить доход справкой по форме 2-НДФЛ. Заявка рассматривается не более одного дня.

По решению банка могут быть затребованы дополнительные документы и обеспечение.

«Существенное снижение процентной ставки (на 1,6 процентного пункта) положительно отразится на популярности продукта, к тому же на рынке потребительского кредитования ставка является одной из самых низких», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.