Банк России утвердил изменения в свое положение № 580-П, направленные на повышение эффективности инвестиционной деятельности и расширение инвестиционных возможностей негосударственных пенсионных фондов.

Как поясняет пресс-служба регулятора, в документе уточняются критерии, при соблюдении которых НПФ могут приобретать акции российских компаний в ходе их первичного публичного предложения инвесторам. В частности, совокупная стоимость акций, впервые предлагаемых к публичному приобретению, должна быть не менее 50 млрд рублей, при этом НПФ может приобрести не более 5% от общего числа таких акций. Кроме того, эмитенту акций должен быть присвоен определенный уровень рейтинга.



Дополнительно документ разрешает НПФ инвестировать в концессионные облигации без кредитного рейтинга при условии, что третьей стороной концессионного соглашения является субъект РФ.

