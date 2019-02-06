Страховой дом «ВСК» произвел крупнейшую в истории компании выплату по полису страхования путешествующих. Размер компенсации составил 80 тыс. долларов, или более 5 млн рублей. Это крупнейшая в истории компании выплата по данному виду страхования.

Застрахованный клиент во время поездки в Таиланд попал в ДТП, в результате которого он получил многочисленные травмы. Мужчина ехал на мотобайке, и его сбил автобус. С места аварии бригада скорой помощи доставила пострадавшего в государственный госпиталь. Однако сразу после первичного осмотра и подключения к урегулированию события сервисной компании «ВСК» он был переведен в один из ведущих госпиталей Таиланда. Из-за тяжелых травм мужчина месяц находился на лечении в стационаре. В течение этого периода ему провели несколько сложных операций. Когда состояние здоровья пострадавшего позволило транспортировать его в Россию, ВСК организовала и оплатила возвращение мужчины на родину.

«У пострадавшего был полис ВСК с повышенными лимитами покрытия: страховая сумма по договору составляла 100 тысяч евро. Общая сумма расходов на лечение и возвращение в Россию составила 80 тысяч долларов. Это самый крупный убыток в истории урегулирования событий по страхованию путешествующих в ВСК. Наша сервисная компания приложила максимум усилий для организации качественного по стандартам Таиланда лечения», — отметила руководитель управления страхования путешествующих ВСК Марина Меликьян.