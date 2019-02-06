Следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на убийство сотрудницы банка.

По данным следствия, днем 5 февраля мужчина прибыл в отделение одного из банков на улице Горького в Сочи и обратился в отдел по работе с клиентами. Его обслуживала 27-летняя сотрудница банковского учреждения.

«В какой-то момент мужчина перепрыгнул через стойку, отделявшую его от сотрудников, и беспричинно стал наносить имевшимся при себе кухонным ножом удары в область головы, причинив девушке колото-резаные раны и открытую черепно-мозговую травму. Противоправные действия фигуранта дела были пресечены сотрудниками банка, которые явились очевидцами произошедшего. Им удалось обезвредить подозреваемого, вызвать сотрудников правоохранительных органов и медицинскую бригаду», — рассказали в СК РФ.

Пострадавшая была госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.



Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе и его мотива. Также с учетом характера совершенного преступления и поведения подозреваемого назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

По данным РИА Новости , пресс-служба Сбербанка ранее подтвердила агентству факт нападения на свою сотрудницу в Сочи и сообщила о задержании подозреваемого.