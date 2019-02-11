Центробанк направил банку ВТБ два предписания в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций.

«Банк России 11 февраля 2019 года принял решение о несоответствии обязательного предложения ПАО «Банк ВТБ» в отношении ценных бумаг ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк» и направлении предписания», — сказано в одном сообщении.

«Банк России 11 февраля 2019 года принял решение о несоответствии обязательного предложения ПАО «Банк ВТБ» в отношении ценных бумаг ПАО «Саровбизнесбанк» и направлении предписания», — говорится в другом.

В конце декабря прошлого года наблюдательный совет ВТБ утвердил покупку кредитной организацией Запсибкомбанка (Тюмень) и Саровбизнесбанка (Нижегородская область). Так, были одобрены приобретение не менее чем 81,1% обыкновенных акций Саровбизнесбанка и выкуп оставшейся их части путем обязательного предложения, а также выкуп не менее чем 71,8% обыкновенных акций Запсибкомбанка и покупка привилегированных акций двух типов; еще 28,2% обыкновенных акций Запсибкомбанка должны быть выкуплены на основании обязательного предложения акционерам.



В январе этого года ВТБ закрыл сделки по приобретению 81,1% в капитале Саровбизнесбанка и по покупке 71,8% акций Запсибкомбанка.