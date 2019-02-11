Пенсионный фонд России предупреждает о распространении в Интернете так называемых неофициальных сайтов ПФР, через которые транслируется недостоверная информация о пенсионных и социальных выплатах и оказываются сомнительные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Узнать такие сайты несложно, в большинстве случаев они сделаны по одному шаблону и используют многочисленные заимствования с официального сайта ПФР в виде скопированных элементов меню, разделов, видеоматериалов и символики фонда. Таким образом сайты-подделки мимикрируют под официальные источники информации, пытаясь выглядеть правдоподобно. При этом используются гиперссылки, ведущие на страницы сайта Пенсионного фонда, и реальные номера телефонов ПФР», — отмечается в релизе.



В ведомстве добавили, что плохо структурированная организация сайтов-подделок и наличие большого количества рекламных баннеров осложняют восприятие информации. «Делается это умышленно, поскольку на помощь растерявшемуся в информационном хаосе пользователю всегда приходит онлайн-чат с «пенсионным юристом», предлагающим разобраться со всеми вопросами. Переписка при этом длится недолго, и для решения проблемы человеку практически сразу предлагается оставить контактный номер телефона. Через некоторое время на него поступает звонок с предложением обратиться в «правовой центр поддержки», где человеку обещают помочь с оформлением причитающихся выплат. Такая помощь, само собой, небесплатна, но об этом потенциальная жертва «пенсионных юристов» узнает потом, равно как и о том, что обещанных выплат в действительности не существует», — пояснили в ПФР.

Ни один из подобных сайтов не имеет к ПФР никакого отношения, Пенсионный фонд рекомендует россиянам не пользоваться данными ресурсами, чтобы не стать жертвой недостоверной информации и мошеннических услуг, заключили в ПФР.