Агентство по страхованию вкладов технически уже готово изменить схему выплат страхового возмещения рухнувших банков, отказавшись от использования банков-агентов. Об этом сообщил глава АСВ Юрий Исаев в четверг в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Технически мы к этому готовы. Осталась одна поправка законодательства, которая позволила бы нам это, в общем-то, делать», — сказал он.

При этом Исаев отметил, что соответствующие изменения в законодательство могут быть сделаны в течение текущего года, а выплаты по новой схеме без участия банков-агентов могут начаться с 2021 года.

«В нашем, может быть, чересчур оптимистичном восприятии мы можем в течение этого года законодательно это оформить. Взять какой-то разумный период, чтобы это обкатать. И, может, если не с 2020 года, но с 2021-го это может заработать. Это реально удобно. И ЦБ к этому движется через маркетплейс», — добавил он.

Об изменении схемы выплат страхового возмещения рухнувших банков, в частности об отказе от выбора одного банка-агента, обеспечив возможность одновременной работы большого количества банков по одному страховому случаю, АСВ сообщило в конце 2018 года. Как тогда отмечали в агентстве, предоставление вкладчику возможности обращаться в любой банк — участник системы страхования вкладов как для очной явки и получения средств, так и для дистанционной услуги прежде всего будет зависеть от готовности самого банка предоставить такую услугу.

