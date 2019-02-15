Сбербанк, Газпромбанк, «ВЭБ.РФ» и Байкальская горная компания (входит в холдинг USM) договорились о финансировании проекта первой очереди освоения Удоканского месторождения меди (Забайкальский край, Каларский район) и строительства горно-металлургического комбината. Об этом сообщили в пятницу фининституты — участники проекта. Базовые условия финансирования установлены соглашением между банками-партнерами и Байкальской горной компанией, подписанным в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Структурирование финансирования проекта будет осуществляться в соответствии с принципами фабрики проектного финансирования в форме синдиката российских банков с использованием целевых траншей и субсидирования процентной ставки.

Общий бюджет проекта составляет 2,9 млрд долларов (включая вложения акционеров, НДС и расходы на финансирование). Синдицированный кредит сроком на 12 лет будет направлен на финансирование инвестиционных и операционных затрат, включая строительно-монтажные работы и поставку оборудования.

В соответствии с базовыми условиями банки-партнеры предоставят финансирование в следующих долях: Сбербанк и Газпромбанк — по 40%, ВЭБ — 20%.

«Это первая сделка по фабрике, в которой участвуют три кредитора: два крупных коммерческих банка и «ВЭБ.РФ». Инструмент фабрики создает условия для взаимовыгодного сотрудничества коммерческих банков при организации финансирования капиталоемких проектов. По всем траншам в рублях, включая транш банков-партнеров, на всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки. Также предусмотрен дополнительный транш ВЭБа на уплату процентов на инвестиционной стадии проекта», — рассказал первый заместитель председателя — член правления «ВЭБ.РФ» Николай Цехомский.

«Мы изначально планировали использовать механизм проектного финансирования. При этом участие акционеров составит не менее 30% от всего объема инвестиций с учетом уже вложенных 28,5 миллиарда рублей», — отметил председатель совета директоров ООО «Байкальская горная компания» Валерий Казикаев.



Удокан — крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Предполагается, что в конце 2021 года на комбинате стартуют пусконаладочные работы, а на середину 2022 года запланирован выход на проектную мощность в 12 млн тонн руды в год.