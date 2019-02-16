Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви сообщил в субботу на заседании Басманного суда, что «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) ежегодно получало чистую прибыль в 100 млн рублей, и уступка его акций банку «Восточный» в счет уплаты долга в 2,5 млрд рублей была выгодна кредитору, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«ПКБ ежегодно давало чистую прибыль приблизительно в 100 миллионов рублей, такая компания должна стоить больше 2,5 миллиарда рублей», — сказал Калви, опровергая заявление следствия о том, что стоимость компании не превышала 600 тыс. рублей.

Ранее банк «Восточный» признали потерпевшим по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

В пятницу, 15 февраля, в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Baring Vostok — крупнейший акционер банка «Восточный» (51,6% акций). Вместе с Калви по уголовному делу проходят еще пять человек.