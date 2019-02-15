Аудиторская компания Price Waterhouse Coopers (PWC) оценила в 600 тыс. рублей акции «Первого коллекторского бюро», принадлежавшего основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, подозреваемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство СК об аресте Калви.

«По версии ЦБ, цена акций ПКБ близится к нулю, но Price Waterhouse Coopers оценила их в 600 тысяч рублей», — сказал следователь. При этом Калви утверждает, что цена соответствует 2,5 млрд рублей. «Цену акций ПКБ можно легко проверить: нужно взять и выставить их на продажу. Я уверен, что они будут проданы больше, чем за 2,5 миллиарда рублей», — сказал он в свою очередь.

Суд продлил на 72 часа задержание основателя Baring Vostok Следственный комитет РФ обосновал необходимость ареста американца тем, что он, находясь на свободе, может скрыться от российского правосудия, поскольку большую часть времени проводит в Лондоне.

В пятницу силовые структуры по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей задержали четверых сотрудников инвестфонда Baring Vostok, включая его основателя американца Майкла Калви, который одновременно является контролирующим акционером и председателем совета директоров банка «Восточный». Кроме них были также задержаны еще двое человек.

В самом фонде связывают с акционерным конфликтом вокруг банка «Восточный» задержание своих сотрудников, подозреваемых в мошенничестве. «Мы убеждены в правомерности действий своих сотрудников и будем отстаивать их права. Baring Vostok ведет свою деятельность в России в полном соответствии с законодательством», — отмечается в сообщении компании.