Доля просроченных платежей по потребительским кредитам продолжает снижаться третий квартал подряд. В IV квартале 2018 года просрочка уменьшилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает в своем исследовании Национальное бюро кредитных историй.

«В четвертом квартале доля просроченной задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа составила 20,5%. При этом за три последних квартала прошлого года данный показатель сократился на 1,4 процентного пункта», — говорится в сообщении.

Самые низкие значения доли просроченной задолженности за отчетный период по потребительским кредитам по сравнению с I кварталом 2018 года были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО — 13,1%, Москве — 14,7%, Московской области — 16,0%.

Наиболее существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по потребкредитам по сравнению с I кварталом 2018 года была отмечена в Пермском крае (минус 2,5 п. п.), Санкт-Петербурге (минус 2,2 п. п.), Ленинградской области (минус 2,2 п. п.).