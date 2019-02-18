Заявитель по делу Baring Vostok — член совета директоров и акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов — впервые прокомментировал свое заявление в правоохранительные органы, в результате которого были арестованы основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек.

Их подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Претензии связаны со сделкой в начале 2017 года: тогда Первое коллекторское бюро (ПКБ) передало «Восточному» 59,9% люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG) в качестве отступных по долгу в 2,5 млрд рублей. Однако, по версии следствия, этот пакет акций стоил всего 600 тыс. рублей. Baring Vostok является инвестором как банка «Восточный», так и ПКБ.

По акциям IFTG, которые получил банк, есть ограничения, рассказал Юсупов «Ведомостям»: они касаются выплаты дивидендов, а также любых выплат при ликвидации компании. Эти суммы, по его словам, ограничиваются несколькими тысячами долларов. Выяснилось это только весной 2018 года, утверждает он: «Эти ограничения упоминались только в уставе компании, который не фигурировал в пакете документов, вынесенном на согласования по этой сделке. Это обстоятельство выяснилось только благодаря внимательности аудиторов».

«После этого нам потребовалось время на проведение внутреннего расследования департаментом внутреннего аудита «Восточного», получение юридического заключения от люксембургских юристов. Я подал заявление тогда, когда получил полный объем информации, не оставляющей сомнений», — заявил Юсупов, отвечая на вопрос о том, почему подал заявление спустя два года после сделки.

Майкл Калви утверждает, что проведенная им сделка была выгодна для «Восточного» Основатель фонда Baring Vostok заявил, что «Первое коллекторское бюро» ежегодно давало чистую прибыль около 100 млн рублей.

Калви говорил в суде, что Юсупов был одним из тех, кто вел переговоры по сделке между ПКБ и «Восточным», поэтому «нет никаких возможностей утверждать, что он был введен в заблуждение относительно параметров этой сделки».

Юсупов это отрицает: «Это ложь. Я не участвовал в переговорах по этой сделке». По его словам, он впервые увидел гендиректора ПКБ Максима Владимирова (один из подозреваемых по делу) «лишь в зале суда по ТВ».

Об ограничениях в уставе IFTG говорил и Калви на заседании суда. В момент сделки никто не заметил эту ошибку, рассказывал он, но позднее это положение было исправлено. По его словам, в новом уставе компании таких ограничений нет, а оценивать акции IFTG в 600 тыс. рублей на основе этих ограничений нельзя. По оценке Калви, чистая прибыль компании в год составляет более 100 млн долларов. «Такая компания не может стоить 600 тысяч рублей», — говорил он.

Дело против топ-менеджеров Baring Vostok. Главное В пятницу, 15 февраля, в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Baring Vostok — крупнейший акционер банка «Восточный» (51,6% акций).



На вопрос о том, почему «Восточный» самостоятельно не поменял устав IFTG после того, как стало известно об ограничениях, Юсупов сказал: «Банк находился и находится под контролем Baring Vostok. Видимо, не было никакого желания исправлять «технические ошибки».

Заявление было подано в правоохранительные органы, потому что именно они расследуют события, имеющие все признаки хищения (мошенничества), подчеркнул Юсупов.