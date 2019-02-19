Министерство финансов России 20 февраля проведет три аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), два из которых будут без установленного лимита предложения. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Так, на первом аукционе предложат облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26226RMFS с датой погашения 7 октября 2026 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. На втором аукционе будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26209RMFS с датой погашения 20 июля 2022 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

На третьем аукционе инвесторам предложат облигации федерального займа с индексируемым номиналом выпуска № 52002RMFS с датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме 5 млрд 169,1 млн рублей по номинальной стоимости в количестве 5 млн штук.