К экосистеме мгновенных переводов Сбербанка присоединился новый партнер — международная система расчетов WebMoney Transfer. Благодаря этому сотрудничеству клиентам стали доступны мгновенные переводы с карты Сбербанка на кошелек WebMoney и обратно, сообщили участники проекта в пятницу, 22 февраля.

Для перевода достаточно знать номер телефона, к которому привязана карта или кошелек. Денежные средства поступают мгновенно.

При переводе из WebMoney на карту Сбербанка комиссия для плательщика составит 2,3% от суммы перевода, а для получателя перевод будет бесплатным, указывают в Сбербанке.



В сообщении WebMoney говорится, что комиссия при переводе на электронный кошелек WebMoney через «Сбербанк Онлайн» составляет 2,3%, при переводе на карту Сбербанка — 2%.

Ранее к работе сервиса мгновенных переводов присоединились такие партнеры Сбербанка, как Тинькофф Банк, «Связной|Евросеть».