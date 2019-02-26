АКРА подтвердило кредитный рейтинг ОТП Банка на уровне «А+(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.



«Подтверждение кредитного рейтинга акционерного общества «ОТП Банк» обусловлено сохранением основных факторов оценки его финансовой устойчивости. Рейтинг банка определяется умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК) ввиду сильной позиции по достаточности капитала, адекватной оценки риск-профиля и удовлетворительной позиции по ликвидности и фондированию при адекватном бизнес-профиле. Поддержку кредитному рейтингу банка оказывает возможность получения экстраординарной помощи от материнской структуры с относительно высоким уровнем кредитоспособности», — говорится в сообщении.



По мнению АКРА, позитивно повлиять на рейтинг могут существенное усиление позиций банка на рынке финансовых услуг РФ и повышение сбалансированности срочной структуры обязательств относительно структуры активов. К негативному рейтинговому действию могут привести материальное ухудшение качества портфеля кредитных требований банка, снижение заинтересованности OTP Group в развитии бизнеса на территории РФ и существенное ухудшение финансового состояния OTP Bank PLC.