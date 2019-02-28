Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 10 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,89 рубля, курс евро повысился на 15 копеек, до 74,92 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Давление на российскую валюту исходит от угрозы введения новых антироссийских санкций со стороны США. Как сообщалось, конгресс США в среду опубликовал законопроект о новых санкциях против России. Документ, в частности, предусматривает запрет на сделки с новым суверенным долгом России сроком более 14 дней. Отмечается, что под санкции попадут те финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации».

Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России Документ предусматривает запрет на сделки с новым суверенным долгом России сроком более 14 дней.

Впрочем, рубль могут поддержать успешные аукционы Минфина РФ, а также рост нефтяных котировок.

В среду Минфин РФ провел размещение пятилетних и десятилетних ОФЗ общим объемом 54,7 млрд рублей при совокупном спросе 75,7 млрд рублей.

Нефтяные котировки пока немного снижаются: по данным на 10:00 мск, баррель Brent стоит 66,1 доллара. «Если локальный «бычий» тренд от отметки 64,29 доллара сохранится, то в рамках коррекционного движения курс доллара снизится до 65,6 доллара», — допускает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. По паре евро/рубль он ожидает снижения до 74,55 рубля.

Сегодня должна состояться пресс-конференция по результатам встречи президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына, продолжает эксперт. «Для финансовых рынков это важное событие, и при позитивных заголовках новостей рубль отреагирует на них укреплением», — уточняет он.

Аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов не ждет сегодня серьезных движений. «Рынок продолжит оставаться в боковике, поскольку драйверов нет ни у нас, ни за океаном», — считает он. По прогнозу эксперта, пара доллар/рубль останется в диапазоне 65,5—66. «Оттока средств с российского рынка нет, более того, вчерашний аукцион показал наличие умеренного спроса на рублевые бумаги. Однако этого недостаточно, чтобы пробить зону сопротивления укрепления рубля 65—65,5», — поясняет он.

В то же время и причин для падения рубля ниже отметки 66 рублей за доллар нет, добавляет аналитик.