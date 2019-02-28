Выплаты по дивидендам Сбербанка за 2018 год будут «хорошие», рассказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе телеконференции с аналитиками.

«Решение по выплате дивидендов принимается в апреле. Мы идем в соответствии с планом, я думаю, что у нас будут хорошие выплаты по дивидендам», — прокомментировал он.

Сбербанк получил в 2018 году чистую прибыль в размере 831,7 млрд рублей в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.



В целом количество активных клиентов Сбербанка достигло 92,8 млн. Число активных розничных клиентов в цифровых каналах составляет 65 млн человек, при этом количество ежедневных пользователей выросло до 19,6 млн (на 35% в годовом выражении).

