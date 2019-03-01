Банк России прогнозирует годовой прирост ВВП страны в I квартале 2019 года на уровне 1—1,5%. Об этом говорится в очередном выпуске материала «Экономика: факты, оценки, комментарии» .

Там отмечается, что индикаторы деловой активности в январе 2019 года в целом соответствовали ожиданиям Банка России.

В январе годовой темп прироста промышленного производства замедлился до 1,1% во многом за счет статистического эффекта высокой базы января прошлого года. Выпуск в промышленности остался на уровне сентября — декабря 2018-го.

Увеличение инвестиционного спроса в январе удовлетворялось в основном за счет импорта (в частности, машиностроительной продукции, в особенности механического оборудования и кораблей). Динамика показателей инвестиционной активности была неоднородной: с одной стороны, производство инвестиционных товаров сократилось, с другой — продолжился рост строительных работ.

Годовые темпы роста оборота розничной торговли ожидаемо замедлились: до 1,6% в январе с 2,3% в предыдущем месяце. Замедление роста продаж коснулось сегмента непродовольственных товаров, а также легковых и коммерческих автомобилей: возможно, потребители уже реализовали свой спрос в сентябре — ноябре, ожидая роста цен в начале 2019 года в связи с повышением ставки НДС, рассуждают в ЦБ. Сдерживала потребительский спрос и динамика доходов населения. Вместе с тем рост оборота розничной торговли в январе в помесячном сопоставлении продолжился за счет продаж продовольственных товаров.

«По оценкам, в I квартале 2019 года квартальный темп прироста ВВП сохранится примерно на уровне предыдущего квартала и оценивается в 0,1—0,3%, что в целом соответствует предыдущему прогнозу. С учетом эффекта базы и сдерживающего влияния повышения НДС на экономическую активность годовые приросты ВВП, расходов на конечное потребление домашних хозяйств и валового накопления основного капитала в I квартале 2019 года замедлятся до 1—1,5%», — отмечается в комментарии ЦБ.

Центробанк сохраняет прогноз темпов роста ВВП в 1,2—1,7% в 2019 году По первой оценке Росстата, прирост ВВП за 2018 год составил 2,3%, что выше прогноза ЦБ в 1,5—2%. Однако в последние месяцы 2018-го рост деловой активности замедлился.



Рост ВВП по итогам всего 2019 года ЦБ прогнозирует на уровне 1,2—1,7%, что соответствует оценкам, которые уже давались регулятором ранее.



ЦБ также констатирует, что рост физического объема ВВП России в 2018 году (2,3%) оказался несколько выше его прогноза (1,5—2%) и уровня, соответствующего долгосрочному потенциалу экономики. Это во многом вызвано действием временных факторов, в том числе завершением ряда крупных инфраструктурных проектов, отмечает регулятор. «При этом вклад сельского хозяйства в рост экономики в отличие от предыдущих периодов в 2018 году оказался отрицательным. На это повлияли более низкий урожай зерновых и замедление темпа роста выпуска продукции животноводства (прежде всего мяса птицы и яиц) в основном из-за насыщения внутреннего рынка, а также неблагоприятной эпизоотической ситуации в ряде регионов», — добавляют в ЦБ.