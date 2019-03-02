АКРА подтвердило кредитный рейтинг Фольксваген Банк Рус на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.



«Кредитный рейтинг ООО «Фольксваген Банк Рус» обусловлен очень высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки от материнской структуры, группы Volkswagen, имеющей высокий уровень кредитоспособности. Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка относительно высокая ввиду сильной позиции по достаточности капитала, сильной оценки риск-профиля, адекватной позиции по ликвидности и фондированию, а также удовлетворительной оценки бизнес-профиля», — отмечается в сообщении.

По данным АКРА, значительный буфер абсорбции убытков подтверждается стабильно высоким уровнем основного капитала по показателю Н1.2 (37,4% на 1 января 2019 года), что позволяет банку выдерживать рост кредитного риска более чем на 500 базисных пунктов. К негативному рейтинговому действию могут привести ухудшение качества кредитного портфеля банка, потеря акционерного или операционного контроля со стороны Volkswagen и ухудшение финансового состояния поддерживающей организации («Фольксваген Файненшл Сервисез АГ»), заключили аналитики.