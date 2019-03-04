ВТБ предоставил финансирование компании Renaissance Development, входящей в строительный холдинг Renaissance, для строительства многофункционального комплекса Neva Towers на территории ММДЦ «Москва-Сити» и развития новых девелоперских проектов. Об этом банк сообщает в понедельник, 4 марта.

Финансирование предоставлено в размере 10,2 млрд рублей сроком на семь лет.



«Наш флагманский проект выходит на завершающую стадию, строительная готовность Neva Towers составляет 70%, и мы рассматриваем новые площадки для нового проекта», — уточнил, комментируя сделку, председатель совет директоров Renaissance Development и Renaissance Construction Авни Аквардар. Он добавил, что «Renaissance и ВТБ имеют многолетнюю историю эффективного взаимодействия».