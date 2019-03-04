Агентство по страхованию вкладов в качестве конкурсного управляющего АКБ «Банкирский Дом» 1 марта направило в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации ее бывших топ-менеджеров. Об этом сообщается на сайте агентства в понедельник, 4 марта.

Сумма иска составляет 2,877 млрд рублей. Эти деньги АСВ рассчитывает взыскать с Астаповой Т. П., Поплавской О. В., Романовой Л. И., Агаповой О. С., Поповой И. А., Жулеги И. А., Тулиной И. Я., Кузнецовой Н. И., Крыниной В. С., Голубевой В. С., указано в сообщении агентства.

Уточним, что, в частности, Оксана Поплавская занимала пост председателя правления банка. Виктория Крынина также входила в правление. Лидия Романова возглавляла совет директоров банка, членами которого также были Ирина Попова, Ольга Агапова, Ирина Жулега, Ирина Тулина.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами были «совершены действия по формированию технической ссудной задолженности физических и юридических лиц; расторжению договоров залога недвижимого имущества по технической ссудной задолженности; выдаче денежных средств из кассы банка без отражения данных операций в АБС; формированию фиктивного остатка на счете физического лица с дальнейшим совершением за счет данного фиктивного остатка платежей», что причинило банку ущерб и сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме, поясняет АСВ. Также при наличии соответствующих оснований руководителем банка не принимались меры по предупреждению его банкротства.

​В КБ «Банкирский Дом» зафиксированы факты фальсификации кредитных договоров В банке «Банкирский дом» в ходе работы временной администрации были выявлены факты фальсификации кредитных договоров. О том, что в банке могли подделывать документы по якобы выданным кредитам, Банки.ру сообщил один из бывших клиентов «Банкирского дома». После наступления страхового случая, он получил письмо, в котором ему сообщили о кредитных требованиях к нему в размере 3,7 млн рублей

Кроме того, руководством банка не была передана значительная часть банковской документации, что существенным образом затруднило формирование конкурсной массы.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и статьей 189.23 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности, заключает конкурсный управляющий.



Лицензия у банка «Банкирский Дом» была отозвана 3 марта 2016-го, а в конце апреля того же года он был признан банкротом.