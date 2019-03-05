Росгосстрах Банк с 5 марта оставил в продуктовой линейке только один вклад — с обязательным оформлением полиса инвестиционного страхования жизни. Информация указана на сайте кредитной организации, изменения подтвердили в кол-центре и пресс-службе Росгосстрах Банка.

«Вклад у нас — «Двойная выгода» под 8,5% годовых. На данный момент у нас только этот продукт и еще доходная карта. Доходная карта представляет собой аналог накопительного счета с инструментом управления счетом в виде карты», — пояснил сотрудник службы поддержки.

При открытии вклада «Двойная выгода» необходимо обязательно приобретать страховой полис на сумму не меньше суммы депозита, добавил собеседник Банки.ру.

«На сегодняшний день банк прекратил прием средств во вклады «Госстраховский», «Госстраховский VIP», «Накопительный», «Универсальный», «Универсальный VIP» и «Пенсионный доход». Ставки по вкладам в рублях варьировались от 5,3 до 6,9% в рублях, от 1 до 2,7% в долларах и от 0,01 до 0,6% годовых в евро. В линейке вкладов остался только вклад «Двойная выгода», который открывается при условии одновременного оформления договора накопительного и/или инвестиционного страхования жизни с компанией ООО «МАКС-Жизнь», — прокомментировала эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Она добавила, что по вкладу «Двойная выгода» доходность составляет 8,5% годовых, минимальная сумма — 100 тыс. рублей, сроки — 91, 181 и 367 дней.

«Росгосстрах Банк сейчас находится в стадии активного развития. Бизнес-модель развития кредитной организации пересмотрена с целью повышения ее эффективности и утверждена акционером — банком «Открытие». Сейчас активно обновляется продуктовая линейка, внедряются новые современные технологии по обслуживанию клиентов, расширяется партнерская сеть», — пояснили в пресс-службе Росгосстрах Банка.



В 2017 году Росгосстрах Банк попал в периметр санации вместе с «ФК Открытие». Предполагалось, что в 2019 году их сети отделений будут объединены. Однако источник, близкий к кредитным организациям, утверждал, что намеченная интеграция не состоится, а Росгосстрах Банк в дальнейшем сфокусируется на автокредитовании и обслуживании автобизнеса.



Юлия КОШКИНА, Banki.ru

