Сбербанк сообщил о назначении на должность вице-президента по экосистеме юридических лиц Андрея Ванина, который будет отвечать за интеграцию банковских и небанковских бизнесов кредитной организации для корпоративных клиентов в рамках создания экосистемы для юрлиц.

Андрей Ванин пришл в Сбербанк на позицию регионального директора по Сибири и Дальнему Востоку в 2011 году, а через год возглавил розничный блок Московского банка в должности заместителя председателя.

С июля 2017 года он занимал должность генерального директора дочерней структуры Сбербанка — АО «Деловая среда». Андрей Ванин стал одним из инициаторов объединения «Немалый бизнес», благодаря которому Сбербанк и «Деловая среда» вошли в число организаторов первой всероссийской премии для предпринимателей.

По словам заместителя председателя правления, руководителя блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолия Попова, задача Ванина находится на пересечении областей компетенций сразу нескольких блоков — корпоративно-инвестиционного бизнеса, SberX, а также розничного блока и маркетинга. Таким образом, принято решение сформировать новую гибкую структуру работы в двойном подчинении, что обеспечит Андрею Ванину экспертную и ресурсную поддержку как со стороны дирекции по развитию экосистемы, так и со стороны блока КИБ, пояснил Попов.