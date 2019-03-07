Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск вырос на 24 копейки к предыдущему закрытию и составил 66,22 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 20,3 тыс. сделок на сумму порядка 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,85—66,26 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 74,39, опустившись на 19 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,1 тыс. сделок примерно на 461,3 млн евро по курсам от 74,09 до 74,73 рубля за евро.

«Усиление позиций американской валюты пока слабо учитывается в рублевых парах. Это тоже временно: игнорировать уверенность доллара, не имея прочной опоры в противовес, не получится. Доллар США продолжает торговаться чуть ниже 66 рублей, для реализации направленного движения ему нужно закрепиться выше 66,15 рубля. Евро отступает из-за провала на мировом валютном рынке — после того как ЕЦБ объявил о намерении держать ставку низкой весь 2019 год и запустить программу TLTRO, шансов на стабильность у евровалюты не осталось. Пара евро/рубль к вечеру отступила в область 74,2 рубля, ближайшая поддержка стоит на уровне 74 рублей», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

