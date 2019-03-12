БМВ Банк запустил специальную кредитную программу «Из MINI в MINI», которая действует для заемщиков при отчуждении ими дилеру автомобиля MINI, принадлежащего на праве собственности, по программе «Трейд-ин». В рамках данного предложения клиент может получить ссуду на покупку нового и демоавтомобиля MINI Countryman (F60) по ставке от 6% до 11% годовых.

Минимальный первоначальный взнос по предложению при подтверждении дохода составляет 15% собственных средств заемщика от стоимости транспортного средства, а при кредитовании по двум документам — должен составлять не менее 40%. Также при оформлении каско по программе «BMW Страхование» доля собственных средств заемщика должна быть не менее 10%. Сумма кредита варьируется от 200 тыс. до 8,5 млн рублей, а срок кредита — от одного года до пяти лет. Личное страхование не влияет на размер процентной ставки.

«Согласно данным рейтинга автокредитных банков, по итогам 2018 года БМВ Банк занял седьмое место в топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.