Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2018 года. В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данном рейтинге приняло участие 18 банков и 2 банковские группы. С полной версией рейтинга можно ознакомиться в таблице.

Во втором полугодии 2018 года на рынке автокредитования продолжилась заданная в первой половине года тенденция роста: за период с июля по декабрь совокупный объем портфелей банков-участников рейтинга увеличился на 17,6%, а по итогам года его прирост составил более 16%.

Впервые за последние два года банк ВТБ смог обойти группу Сбербанка России и занять первое место в нашем рейтинге по размеру портфеля автокредитов, величина которого на 1 января 2019 года составила 113,45 млрд рублей. При этом из игроков первой тройки у банка ВТБ отмечается наибольший прирост этого показателя как в полугодовом (11,3%), так и в годовом (14,3%) выражении. Портфель группы Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) составил на начало года 113,2 млрд рублей. Группа Societe Generaleв России (включает Русфинанс Банк и Росбанк) ожидаемо заняла в рейтинге третье место с совокупным портфелем 99,9 млрд рублей.

Заметим, что наибольший прирост портфеля в годовом выражении среди банков — участников показали РНКБ (251,7%), Балтинвестбанк (102,2%) и МС Банк Рус (103,4%). Больше же всех потеряли в объемах портфелей за год банк «Ак Барс» (36,7%) и Челиндбанк (20,8%).

Как и годом ранее, «заавтокредитованными» в большей степени банками являются Сетелем Банк, МС Банк Рус, БМВ Банк, Русфинанс Банк и БыстроБанк. Наименьшая доля автокредитов в розничном кредитном портфеле отмечается у Тинькофф Банка, банка «Ак Барс» и Челиндбанка.









Место в рейтинге Банк Портфель автокредитов на 01.01.19, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.19, % Портфель автокредитов на 01.07.18, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.18, % Портфель автокредитов на 01.01.18, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.18, % Динамика за полгода,% Динамика за год, % 1 ВТБ 113,45

4,47 101,9 4,50 99,2 5,50 12,9 15,9 2 Группа Сбербанка России* 113,2 - 105,6 - 102,5 - 7,1 10,4 в том числе Сбербанк России 3,3 0,05 4,2 0,08 5,9 0,12 -20,6 -43,3 в том числе Сетелем Банк 109,8 88,32 101,4 87,82 96,6 86,11 8,3 13,7 3 Группа SG в России** 99,9 - 96,9 - 98,6 - 3,2 1,3 в том числе Русфинанс Банк 93,1 74,86 87,8 77,47 87,0 76,80 6,0 6,9 в том числе Росбанк 6,9 4,79 9,1 6,60 11,6 8,60 -24,5 -41,3 4 Совкомбанк 68,9 34,14 54,9 36,23 54,4 41,00 25,4 26,6 5 ЮниКредит Банк 52,3 50,8 35,62 49,7 37,60 2,9 5,3 6 Кредит Европа Банк 30,8 41,06 22.4 39,47 19,7 36,00 37,3 56,6 7 БМВ Банк 28,9 94,64 28,9 н/д 25,2 100,00 0,0 14,9 8 МС Банк Рус 20,4 100,00 15,1 100,00 10,0 99,90 34,7 103,4 9 БыстроБанк 17,1 78,09 17,4 76,13 16,9 73,00 -1,8 1,5 10 Банк Уралсиб 10,32 9,26 9,2 7,59 8,7 7,70 32,4 40,4

* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк.При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО "Сбербанк России" содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в "Сетелем".

** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.

Третий рейтинг подряд, наименьший уровень просроченной задолженности по портфелю автокредитов продолжает показывать РНКБ. Также в числе лидеров по данному показателю в этом исследовании Тинькофф Банк, БМВ банк и МС Банк Рус – доля их просрочки не превышает 1%. Наибольшее значение по этому параметру среди всех участников рейтинга показали банк «Ак Барс» (77,9%) и Росбанк (85,28%). Средний показатель просрочки по банкам-участникам по итогам второго полугодия составил 16,9%, увеличившись за прошедший год на 1,82%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.

Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 января 2019 года

Место Банк Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.19, % Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.19, млн рублей Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.18, % Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.18, млн рублей Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.18, % Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.18, млн рублей 1 РНКБ 0,02 0,26 0,00 0,06 0,01 0,05 2 Тинькофф Банк 0,11 2,75 0,04 0,89 н/д н/д 3 БМВ Банк 0,24 69,0 н/д н/д 3,10 770,5 4 МС Банк Рус 0,47 96,0 0,39 79,6 0,51 50,9 5 Банк «Санкт-Петербург» 1,41 49,3 2,45 58,3 4,03 84,1 6 Балтинвестбанк 5,62 494,7 2,51 221,1 3,08 134,1 7 Локо-Банк 5,90 534,4 8,97 812,8 8,14 821,1 8 Союз 12,98 900,0 9,74 675,7 9,73 533,4 9 Челиндбанк 13,90 22,9 14,98 26,4 15,20 31,72 10 Банк Уралсиб 18,8 1940 16,59 2034 25,20 2201,3 11 АК Барс 77,90 704,80 80,36 727,2 50,90 727,1 12 Росбанк 85,28 5809,4 71,78 6474,7 61,00 7085,7

За 12 месяцев 2018 года банки-респонденты совокупно выдали 611 тыс. кредитов на сумму более 443 млрд рублей. Из них 318 тыс. кредитов на сумму 248 млрд рублей было предоставлено во втором полугодии и 293 тыс. кредитов на сумму 195 млрд рублей - в первом. Лидером по объему предоставленных кредитов по итогам года стал Сетелем Банк (по итогам второго полугодия первенство принадлежит банку ВТБ). По количеству предоставленных автокредитов как по итогам второго полугодия, так и по итогам года стали лидирует банк ВТБ. Также в число лидеров по объему и количеству выдач входят Русфинанс Банк, Совкомбанк, ЮниКредит Банк и Кредит Европа Банк. Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках по итогам второго полугодия снизился до 12% ( по результатам первого полугодия был равен 33%).

Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в 2018 году

Место в рейтинге Банк Объем автокредитов, предоставленных в 2018 году, млрд рублей Объем автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2018 года, млрд рублей Объем автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2018 года, млрд рублей 1 Сетелем Банк 86,2 46,6 39,6 2 ВТБ 84,5 50,4 34,1 3 Русфинанс Банк 72,3 40,0 32,3 4 Совкомбанк 50,7 28,8 21,9 5 ЮниКредит Банк 36,2 18,9 17,3 6 Кредит Европа Банк 24,6 15,5 9,1 7 БМВ Банк 21,8 12,0 9,8 8 МС Банк Рус 20,1 10,9 9,2 9 БыстроБанк 12,0 6,6 5,4 10 Балтинвестбанк 11,8 5,0 6,8

Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в 2018 году

Место в рейтинге Банк Количество автокредитов, предоставленных в 2018 году, тыс. шт. Количество автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2018 года, тыс. шт. Количество автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2018 года, тыс. шт. 1 ВТБ 121,7 64,7 56,9 2 Сетелем Банк 120,8 59,6 61,3 3 Русфинанс Банк 117,6 60,8 56,8 4 Совкомбанк 88,9 47,4 41,5 5 Кредит Европа Банк 32,1 19,2 12,9 6 ЮниКредит Банк 30,9 14,8 16,1 7 МС Банк Рус 21,9 11,9 9,9 8 БыстроБанк 19,4 10,1 9,3 9 Балтинвестбанк 15,9 6,6 9 277 10 БМВ Банк 12,4 6,7 5 671

Несмотря на отмеченную «Автостатом» тенденцию снижения во втором полугодии темпов продаж новых автомобилей, развитие рынка автокредитования в течение всего года происходило преимущественно за счет кредитования новых автомобилей: их доля в общем объеме выдач превышает 80%. Кредиты на новые машины выдают все банки – участники нашего рейтинга, однако часть из них кредитует преимущественно б/у транспорт. В их числе Тинькофф Банк, БыстроБанк, Примсоцбанк. Средняя ставка на покупку новых машин среди банков-участников рейтинга составила 13,26% годовых, а на приобретение б/у транспорта – 15,07% годовых.

Основной вклад в динамику рынка по итогам года вносили кредиты на покупку легковых автомобилей. На них приходится более 99% всех выдач. Доля кредитов на коммерческие автомобили снизилась с 2% по итогам первого полугодия до 0,79% по итогам года, а на приобретение мототранспорта выросла с 0,02% до 0,21%.

Самыми «кредитными» марками, на основании заполненных банками данных по итогам второго полугодия 2018 года являются BMW, Lada и Hyundai. Помимо них в топ-10 наиболее востребованных марок входят также Kia, Nissan, Renault, Toyota, Skoda, Volkswagen и Datsun. По итогам первого полугодия 2018 года в данный список также входила марка Mercedes-Benz.





Средняя сумма автокредита в России продолжает расти: по нашим подсчетам за полгода она выросла на 18%, а в годовом выражении рост составил более 16%. При этом, наибольший средний размер автокредита по-прежнему характерен для Дальневосточного, Центрального и Северо-Западного федерального округов.

Преимущественная часть всех предоставленных в 2018 году автозаймов выдавалась с первоначальным взносом от 20% до 50%, доля автокредитов со взносом менее 20% несущественна. Наибольшей популярностью согласно полученным нами данным пользуются автокредиты на 3-5 лет. Обусловлено это тем, что при более длительном сроке заемщик может рассчитывать на более комфортный ежемесячный платеж по кредиту, соответственно, и рост цен на автомобили закономерно влечет за собой увеличение среднего срока займа.





«Во втором полугодии 2018 года автокредиты в рамках госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» предоставляли только три банка-участника: Сетелем Банк, МС Банк Рус и Русфинанс Банк. Совокупно ими было выдано 1 263 кредита на сумму 1,2 млрд рублей. Более 60% этих выдач пришлось на Сетелем Банк. Для сравнения: по итогам первого полугодия 2018 года ими было предоставлено 43 тыс. кредитов на сумму более 19 млрд рублей. Напомним, в 2018 году госпрограмма действовала с 1 января по 16 мая, после указанной даты работала только особая программа для жителей Дальневосточного ФО. В 2019 году госпрограмма начала действовать с 1 марта, об участии в ней уже заявили ряд банков – лидеров рынка автокредитования. Условия программы практически не изменились: кредиты предоставляются гражданам с двумя и более несовершеннолетними детьми либо приобретающим в кредит свой первый автомобиль со скидкой в размере 10% от суммы автомобиля (для ДФО – 25%). Максимальная стоимость машины не может превышать 1 млн рублей, а сборка должна быть осуществлена в РФ в 2019 году», — добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Рейтинг составлен 2 марта 2019 года

ИННА СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

Предыдущее исследование на эту тему.