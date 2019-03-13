Александр Зарецкий присоединился к команде «МетЛайф» в 1997 году, занял пост президента в 2003-м

Александр Зарецкий покидает пост президента компании «МетЛайф» в России. Об этом объявил в среду, 13 марта, ее совет директоров.

Как уточняется в релизе страховщика, Зарецкий покидает пост по личным причинам. Его последним рабочим днем будет 1 апреля 2019 года.

Зарецкий присоединился к команде «МетЛайф» в 1997 году в качестве операционного директора. В 2003 году он стал президентом компании, совмещая этот пост с членством в совете директоров «МетЛайф» в России.

В компании подчеркивают, что Александр Зарецкий внес вклад в развитие всего страхового рынка России. Так, он стоял у истоков создания в 2010 году Ассоциации страховщиков жизни — первой отраслевой негосударственной организации, членами которой стали ключевые игроки на российском рынке страхования жизни. На протяжении восьми лет Зарецкий был президентом АСЖ, а в настоящий момент является членом президиума ассоциации, а также членом президиума Всероссийского союза страховщиков и членом российской Гильдии актуариев.

После ухода Зарецкого пост президента «МетЛайф» в России, как объявил совет директоров, займет Георге Димитриу (предварительно должны состояться все необходимые регуляторные согласования). Он присоединился в 2000 году к команде MetLife в Греции в качестве актуария; развивал такие направления бизнеса, как страхование от несчастных случаев и болезней, кредитное страхование жизни. В недавнем прошлом занимал пост вице-президента, руководителя направления корпоративного страхования, Employee Benefits & Pensions Center of Expertise региона ЕМЕА. На протяжении своей карьеры Георге Димитриу жил и работал в Афинах и Дубае, свободно разговаривает на английском и греческом языках. Имеет степень магистра по специальности «актуарное дело» Университета Сити, а также степень магистра по специальности «статистика» Университета Шеффилда (оба расположены в Великобритании).



MetLife (Metropolitan Life Insurance Company) базируется в Нью-Йорке, ведет деятельность почти в полусотне стран.