Российский бизнесмен Валентин Гапонцев и его компания IPG Photonics в декабре прошлого года подали в суд Вашингтона на Министерство финансов США за то, что Гапонцева включили в так называемый «список российских олигархов», который Минфин США составил по требованию конгресса. По заявлению Гапонцева, он оказался в списке потому, что Минфин США просто списал рейтинг богатых россиян из журнала Forbes, не представив никаких обоснований, почему считает их олигархами. Гапонцев заявил, что включение в список затруднило ему бизнес в США, где он проживает и где находятся почти все его бизнес-активы.

Адвокаты американских властей направили в среду в суд ходатайство, в котором просят отклонить иск Гапонцева. В 55-страничном приложении к ходатайству они впервые признали, что сходство «списка олигархов» со списком Forbes неслучайно.

«Максимум, что делало Министерство финансов, — это консультировалось со списком Forbes, когда составляло список российских олигархов. Но в докладе о выполнении закона о санкциях признано, что Минфин использовал открытую информацию», — пишут юристы Минюста.

Они заявляют, что «список олигархов» не означает санкционных намерений и не обвиняет фигурантов в каких-либо противоправных действиях. В поддержку этого заявления они приводят выводы независимой проверки в министерстве, которая сочла сходство со списком Forbes «еще одним свидетельством в пользу того, что список не является списком санкций и не намекает на то, что Минфин рассматривает какие-либо действия в будущем против данных людей».

«В самом докладе Министерство финансов ясно дало понять, что включение в список не должно восприниматься как намек на то, что этот человек был вовлечен в какие-либо злонамеренные действия», — утверждают адвокаты.

В обширном документе юристы Минюста последовательно возражают на все обвинения истца Гапонцева и просят у суда их отклонить, цитируя при этом десятки прецедентных дел и пользуясь сложными юридическими рассуждениями.

Минфин США в конце января 2018 года в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» опубликовал «кремлевский список», куда вошло почти все руководство РФ, и «список олигархов» из 96 российских бизнесменов с состоянием от 1 млрд долларов. Это в точности те же люди, что занимают первые 96 строчек в рейтинге богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленном журналом Forbes и опубликованном в марте 2017-го.