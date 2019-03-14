Механизм гарантирования пенсионных резервов — средств, сформированных за счет добровольных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), — будет похож на систему гарантирования пенсионных накоплений, при этом ставка взносов НПФ в новый фонд пока не определена. Об этом сообщил директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ Кирилл Пронин на заседании рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений при комитете Госдумы по финрынку.

Он напомнил, что ЦБ и Минфин приняли решение о совместной разработке законопроекта о распространении системы гарантирования на пенсионные резервы (сейчас работает только для пенсионных накоплений в рамках обязательного пенсионного страхования), пока дорабатывается концепция системы.

«Если говорить о том, как будет формироваться гарантийный фонд, то мы здесь также повторяем механизм, который уже на сегодняшний день существует. Размер отчислений в гарантийный фонд будет определяться в процентах от средней годовой стоимости чистых активов НПФ, соответственно, эту планку, долю мы сейчас в рамках <...> концепции определим. И средства раз в год будут перечисляться в АСВ», — сказал он, добавив, что фонд будет формироваться АСВ.

«Гарантироваться будут те средства, которые персонифицированы, они фактически зачислены на индивидуальные счета, гарантироваться в том размере, в котором они зачислены. Вторая часть, покрываемая фондом гарантирования, — это те средства, которые должны быть направлены на выплату по уже назначенным пенсиям», — отметил он.

ЦБ планирует, что в систему гарантирования пенсионных резервов войдут те фонды, которые занимаются негосударственным пенсионным обеспечением после того, как будет проведена проверка со стороны Банка России. «Ровным счетом таким же образом, как это происходило при включении НПФ в систему гарантирования пенсионных накоплений», — пояснил Пронин.

