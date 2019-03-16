Персональный иск Олега Дерипаски к Минфину США не имеет никакого отношения к соглашению его компаний о снятии с них санкций, заявил РБК адвокат бизнесмена Эрих Феррари.



«Этот иск не имеет никакого отношения к компаниям Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Дерипаска оспаривает собственное пребывание под санкциями. Эти вопросы совершенно никак не пересекаются», — сказал юрист, представляющий интересы Дерипаски в американском суде, глава Ferrari & Associates Эрих Феррари. Так он ответил на вопрос, как связаны между собой недавнее соглашение о снятии санкций с En+, Rusal и «Евросибэнерго» и иск Дерипаски к Минфину США по поводу персональных санкций против него.

Феррари изложил общую процедуру рассмотрения таких дел, как дело Дерипаски против Минфина США. OFAC должно будет ответить на жалобу путем подачи либо ходатайства об отклонении иска (motion to dismiss), либо ходатайства о вынесении решения в упрощенном (ускоренном) порядке (motion for summary judgment). Второе означает решение суда без полного судебного разбирательства и выносится, когда суд заранее считает, что у истца нет никаких разумных шансов на выигрыш.

Дерипаска подал в суд на Минфин США Бизнесмен в иске утверждает, что из-за санкций его состояние уменьшилось на 7,5 млрд долларов.

«Такие типы дел — это апелляции на решения федеральных агентств, то есть суд разрешает их, основываясь на материалах, которые OFAC создало в поддержку внесения лица в санкционный список», — сказал Феррари. «Это не процесс по установлению фактов, но OFAC придется предоставить для суда административные материалы, на основании которых было принято решение о наложении санкций. Бремя доказывания для OFAC заключается в том, была ли у них обоснованная причина считать, что санкционируемое лицо соответствует критериям для наложения санкций», — добавил он.

OFAC внесло Дерипаску в санкционный список по двум формальным критериям: за то, что он действует от имени или в интересах «высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации», а также за то, что он работает в «энергетическом секторе» России. В дополнение ведомство привело ряд предположений о том, что Дерипаска замешан в отмывании денег и связан с организованной преступностью.

Дерипаска мог подать петицию непосредственно в OFAC об исключении из санкционного списка, но решил, что «при нынешнем политическом климате рассчитывать на справедливое рассмотрение его ходатайства в административном порядке вряд ли возможно».



Иск Дерипаски к Минфину США был подан через полтора месяца после того, как Минфин США снял санкции с компаний Дерипаски — UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Свое решение миллиардер объяснил тем, что попадание в санкционный список нанесло ущерб его репутации. «Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются основными игроками в мировой экономике, и не позволю, чтобы эта тяжелая работа — наряду с миллионами рабочих мест — была разрушена политическими интригами», — заявлял предприниматель.

