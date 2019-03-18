Основная идея этого слогана заключается в том, что Альфа-Банк предлагает сервисы, за которые не стыдно

Лицом имиджевой кампании Альфа-Банка стал телеведущий Владимир Познер, рекламным лицом для продвижения сервисов кредитной организации — актер Александр Петров. Об этом стало известно в ходе пресс-брифинга, посвященного новому рекламному позиционированию банка.

Имиджевая реклама с Владимиром Познером стартует 18 марта с онлайн-видео, затем запустятся дополнительные форматы. Рекламный ролик с Александром Петровым будет посвящен дебетовой карте с кешбэком и процентом на остаток.

«Владимир Познер и Александр Петров — умные и свободные люди, они близки Альфа-Банку по духу... они давние клиенты банка, которые активно и придирчиво пользуются нашими сервисами», — отметил директор по маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Рекламная кампания стартует с серии телевизионных и онлайн-видео. Новый слоган кредитной организации — «Банк класса А». В продуктовом брендировании и рекламных материалах вместо полноформатного логотипа будет использоваться подчеркнутая буква «А» без названия банка. Еще один слоган кампании — «Не за что краснеть». Основная идея этого слогана заключается в том, что Альфа-Банк предлагает сервисы, за которые не стыдно, они честные и выгодные для клиентов.